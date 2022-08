Csalás

Egyházi szervezetek mögé rejtőző bűnbandára csapott le a NAV

Egyházi szervezetek mögé rejtőző, az állami költségvetésnek 8 milliárd forint kárt okozó bűnszervezetre csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Békés Megyei Főügyészséggel együttműködésben.



A vámhivatal csütörtökön az MTI-vel azt közölte, hogy a főügyészség külföldön nyitott bankszámlákról is zárolta a népkonyhával és a fiktív szerződésekkel csaló bűnbanda vagyonát, a szervezet irányítói pedig letartóztatásban vannak.



A Magyarországon bejegyzett egyház alá tartozó egyes szervezetek Békés, Csongrád-Csanád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szociális konyhákat működtetnek, időseket gondoznak, fogyatékkal élőket és pszichiátriai betegeket látnak el, de irányítóik a szervezet vagyonát nemcsak ezen célokra, hanem "tetemes összegben" saját vagyonuk gyarapítására is fordították - közölték.



A magyar költségvetésből származó támogatás, összesen 3,6 milliárd forint felhasználásához Budapesten napi ezer ember ellátására alkalmas népkonyhát hoztak létre. Az üzemeltető cégeket folyamatosan cserélték, volt, hogy a támogatást napi 24 ezer emberre is igényelték, de főzés helyett egy idő után már csak a fiktív számlázással foglalkoztak. A támogatási összegeket bankszámlákon átfuttatták, majd több mint 3 milliárd forintot ATM-ekből és banki pénztárakban felvettek és cipősdobozban vitték vissza a bűnszervezet vezetőinek - ismertette a NAV.

A nyomozás olyan fiktív szerződésekre is rávilágított, amelyekkel az állami támogatásokból származó 4,4 milliárd forintos összeg egy hozzájuk köthető szervezet osztrák és magyar bankszámláin landolt - tették hozzá.



A nyomozás adatai alapján az elkövetők megtervezték, hogy a bűncselekményből származó javakat miként fogják legálisként feltüntetni. Ehhez a bűnszervezet vezetői fejenként 3,1 milliárd forintot, egyikük 76 éves édesanyja 900 millió forintot meghaladó adományokról szerzett hamis iratokat - tudatták.



A bűnszervezetet irányítók, családtagjaik és a hozzájuk köthető szervezetek nevén lévő 76 bankszámlát, 20 ingatlant, 7 nagy értékű motort és a jelentős összegű készpénzt zárolták.



A NAV pénzügyi nyomozói a Békés Megyei Főügyészséggel közösen Ausztriából és Liechtensteinből több mint 1,6 milliárd, Magyarországról több mint 5,8 milliárd forint értékben foglalt le különféle vagyonelemeket, főként hazai és uniós fizetőeszközöket - írták.



Hozzátették: a széleskörű nyomozásnak köszönhetően felmerült a lehetősége annak, hogy az elkövetők kriptovalutába is befektettek, ezért nemzetközi együttműködéssel európai és ázsiai forgalmazókat is megkeresnek.



A NAV dél-alföldi nyomozói a banda két irányítóját bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás bűntette és hamis magánokirat-felhasználásának megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a bűnszervezet vezetőinek letartóztatását, és három gyanúsított áll bűnügyi felügyelet alatt - áll a közleményben.



Az egyház hitéleti és egyéb szociális tevékenységét a nyomozás nem érinti - jelezték.