Energiaválság

Ezért emelkedik egyszer 20 forinttal októberben a gázár

Augusztus és december között nem egységesen kell majd számolni az átlagfogyasztás feletti részre a gáz árát, hanem augusztusban és szeptemberben 732,4 forint/köbméter áron.



Azért emelkedik a gázév kezdetétől, október elsejétől 20 forinttal 752,5 forintra az átlagfogyasztás feletti részre a gáz ára a lakosság számára, mert ekkor követi le a tarifa a rendszerhasználati díjak változásait – jelezte a Portfolio kérdésére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. Azt is rögzítette a Hivatal, hogy bár a rezsicsökkentés módosításáról szóló rendeletek a kedvezményes gázmennyiség kapcsán köbmétert és megajoule-t is említenek, de az egyetemes szolgáltatónak az elhasznált hőmennyiség, azaz a megajoule értékek alapján kell kiállítani a számlákat.



Ennek következményeként tehát az október 1-jei rendszerhasználatidíj-változással egyidejűleg a versenypiaci költségeket tükröző ár szintje is megváltozik a szolgáltatás nyújtásához szükséges rendszerhasználati költségek változásait követő mértékben.



A MEKH a lapnak azt is leszögezte: „A lakossági felhasználóknál található földgáz fogyasztásmérő berendezések a rajtuk átáramló gáz térfogatát mérik, azonban egy köbméter gáz hasznos energiatartalma az egyes fogyasztási helyeken eltérő lehet a földgáz fűtőértékének és a mérési helyek tengerszint feletti magasságától függő légköri nyomásnak a függvényében."



Annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók ténylegesen az általuk felhasznált energiát fizessék meg, a földgázszolgáltatás mennyiségarányos díja megajoule alapon kerül megállapításra.



Ezután azt is hozzáfűzték még, hogy „A gázmérővel rendelkező lakossági fogyasztók felé elszámolt hőmennyiség (MJ) kiszámítása a köbméterben meghatározott mérőálláskülönbség (vagy fogyasztói jelleggörbe alapján becsült mennyiség), a légnyomáskorrekciós tényező és a fűtőérték (MJ/m3) szorzataként történik. A számítás részleteit a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 4. §-a határozza meg, az egyes felhasználási helyekre jellemző fűtőértékeket és nyomáskorrekciós tényezőket az egyetemes szolgáltató honlapján keresztül kérdezhetik le a felhasználók, továbbá ezek jogszabályi előírásként a számláikon is feltüntetésre kerülnek."