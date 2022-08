Illegális bevándorlás

A büntetés-végrehajtás megkezdte a déli határszakasz kerítésének megerősítését

A kormány döntésének megfelelően a büntetés-végrehajtási szervezet megkezdte a már meglévő 165 kilométer hosszúságú biztonsági határzár megerősítését és az új határvédelmi rendszer kiépítését a hódunai szakaszon - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) az MTI-vel szerdán.



Azt írták: a büntetés-végrehajtás nemcsak a kerítéselemek gyártását és azok összeszerelését végzi fogvatartotti munkáltatással, de a biztonsági határzár karbantartásáért, a rongálások javításáért is ez a szervezet a felelős.



Hozzátették: tavaly 2181, idén eddig pedig már 1528 esetben rongálták meg az illegális migránsok a biztonsági határzárat. Egy hónap alatt meghaladja a 150-et az ilyen esetek száma, ami azt jelenti, hogy folyamatosan nyomás alatt tartják, fizikailag támadják Magyarország déli határszakaszát - tették hozzá.



A BvOP tájékoztatása szerint az elmúlt másfél évben mintegy félmilliárd forintba került a rongálások javítása a magyar adófizetőknek.



Hozzátették: az illegális migránsok egyre agresszívebb fellépése - például a kövekkel, tárgyakkal való dobálás, botokkal, bozótvágókkal való fenyegetőzés - is indokolttá tette a rendszer további megerősítését, fejlesztését.



Közölték, ezért a kormány döntésének megfelelően a magyar-szerb határszakaszon a meglévő 165 kilométeres kerítés első sorát egy úgynevezett hattyúnyak felhelyezésével erősítik meg. Ezeket pengés kerítéselemmel fedik, míg alsó felüket többsoros NATO-dróttal szerelik fel. A műszaki megoldások azt hivatottak megakadályozni, hogy az illegális migránsok létrával átmásszanak a kerítésen.



A megerősítés része a határzár első sorának betonacél síkhálóval történő megerősítése, illetve a gyors telepítésű drótakadály (GYODA) cseréje és magasítása is, ezek elsődlegesen a kerítés átvágását akadályozzák meg - írták. A mintegy 10 kilométeres hódunai szakasz területén pedig egy teljesen új határzárat telepít a BvOP, hasonló műszaki tartalommal.



A kormány júliusban döntött arról, hogy a magyar-szerb határon az ideiglenes biztonsági határzárnál a kerítés tetején egyméteres hattyúnyakat helyezzenek fel, a szerb és a horvát szakasz találkozásánál, a Duna-Dráva Nemzeti Park területén, a Hóduna határszakaszon pedig ideiglenes biztonsági határzár épüljön ki.