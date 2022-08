Pandémia

Meg fog lepődni, hogy melyik covid-vakcinával oltottak haltak meg a legnagyobb arányban itthon

A 28 287 elhunytból 7531-en kaptak oltást, és a beadott oltóanyagok alapján viszont a Sinopharmmal oltott elhunytak voltak magasabb arányban. 2022.08.09 17:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

2022. július 29-én, egy hónap várakozás után kapta meg az Átlátszó az NNK-tól az elhunytak oltási kórtörténetét tartalmazó adatbázist. Az idősoros táblázat tartalmazza, hogy a 2021-ben elhunytak mikor és milyen típusú első, második és harmadik oltást kaptak. Mint kiderült, a 28 287 elhunytból 7531-en kaptak oltást is. Noha az elhunytak körén belül a Pfizerrel oltottak aránya volt a legmagasabb, ez abból is fakad, hogy ezt az oltást kérték többen. A beadott oltóanyagok alapján viszont a Sinopharmmal oltott elhunytak voltak magasabb arányban – az első, második és harmadik beadott oltások tekintetében is.



A negyedik hullámban a kétszer oltott elhunytak aránya magasabb lett



Az idősoros adatok alapján kimutathatóvá vált az egyes napokon egyszer, kétszer vagy háromszor oltott elhunytak száma és aránya is az adott napon elhunyt összes áldozaton belül.



Az oltott elhunytak száma az oltási terv előrehaladtával párhuzamosan változott. 2021 év elején az egy oltást kapott elhunytak száma volt a magasabb, 1640 fő azelőtt veszítette életét, hogy a második oltást megkaphatta volna, tehát kevesebb mint 28 nap telt csak el az első oltás és a halálozás között. Ezen felül 1431 egyszer oltott elhunyt nem is akart a második oltás lehetőségével élni, haláluk az első oltás után több mint 28 nappal következett be.



Az összes oltott elhunyt közül a legtöbb elhunyt csak két oltást kapott: a második oltást kérők közül 118 fő még a vakcina hatásának kialakulása előtt életét veszítette a fertőzésben – tehát halálukig nem telt el két hét sem a második adag felvételét követően. 2975 fő nem élt az emlékeztető oltás lehetőségével, ők a második oltás után több mint négy hónappal – ami a harmadik oltás felvételének második oltástól számított ajánlott ideje – veszítették életüket.



Végül pedig 696 fő volt, aki három oltás után veszítette életét, ebből 644 fő a harmadik oltás beadása után kevesebb mint négy hónappal, 52 fő pedig több mint négy hónappal hunyt el.



Az oltott elhunytak többsége Pfizert és Sinopharmot kapott



A harmadik hullám felerősödésével az elhunytak száma is megnőtt, és ezzel együtt az oltott elhunytak aránya is. Ebben az időszakban viszont már egyes napokon több volt a Sinopharmmal egyszer oltottak száma, mint a Pfizerrel. A második oltáshoz szükséges 21/28 nap várakozási idő a harmadik hullám enyhülése alatt történt, így kevesebb a kétszer oltott elhunytak száma a hullám vége felé, viszont itt is inkább a Sinopharmmal oltottak száma volt magasabb.

A csak egyszer oltottaknál látható, hogy nagyon sokan azonos idővel az oltás beadása után veszítették életüket – mely a harmadik hullám magas halálozási számával is magyarázható. Ezután az egy dózisú janssenes elhunytak száma ugrik meg egy hosszabb időtartam elteltével – ezek az esetek már a negyedik hullámhoz köthetőek.



Az oltott elhunytak első oltásnak legnagyobb arányban Pfizert kaptak (45%), amit a Sinopharm követ (32%). Az arány a második oltásoknál is hasonló: 49% Pfizer, 30% Sinopharm. A három oltással elhunytak harmadik oltóanyagnak pedig 85 százalékban Pfizert kaptak, és csak 8 százalékuk kapott Sinopharmot.