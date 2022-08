Külpolitika

Menczer: Magyarország tartja magát az "egy Kína" elvhez

A magyar külpolitika továbbra is következetesen tartja magát az "egy Kína" elv alkalmazásához - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésében kedden.



"Őszintén reméljük, hogy a Tajvan körüli helyzet nem fog eszkalálódni és a világ meghatározó hatalmai minél előbb visszatérnek a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló együttműködéshez - fogalmaz Menczer Tamás.



A politikus hangsúlyozza, hogy a magyar külpolitika fókuszában hosszú hónapok óta a béke áll. A kormány álláspontja szerint a szomszédban zajló háborúra, az általa okozott szenvedésekre és gazdasági bajokra csak a béke jelenti a megoldást.



Ugyanakkor aggodalommal tölti el a kormányzatot, hogy a világ más tájain is biztonsági válságok, feszültségek ütik fel a fejüket.



"A jelenlegi helyzetben egyáltalán nem hiányzik nekünk az, hogy a világ két meghatározó nagyhatalma konfliktusba kerüljön egymással, még ha a konfliktus földrajzilag messze is helyezkedik tőlünk" - tette hozzá a bejegyzésében Menczer Tamás.