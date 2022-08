Korrupció

Schadl György további három hónapig rács mögött marad

Három hónappal meghosszabbították a Völner Pál egykori igazságügyi államtitkár bukásához is vezető vesztegetési ügy fő gyanúsítottjának, Schadl Györgynek a letartóztatását. A hosszabbítás a Bírói Végrehajtói Kar elnöke mellett a másik, már letartóztatásban lévő gyanúsítottra is vonatkozik – tudta meg a Hvg.hu a Központi Nyomozó Főügyészségtől.



A Schadl–Völner-ügy tavaly december 7-én robbant ki, amikor a Legfőbb Ügyészség közölte: a fideszes parlamenti képviselő, akkori igazságügyi államtitkár Völner Pál a megalapozott gyanú szerint rendszeresen, alkalmanként 2–5 millió forintot kapott Schadl Györgytől azért, hogy végrehajtói kinevezéseket intézzen el neki.



Schadl közben a végrehajtói területi jogosultságokra pályázóktól szedte be a sápot, ezek ugyanis biztos megélhetést jelentenek annak, aki elnyeri őket. A hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsított Völner összesen több mint 80 millió forint kenőpénzt vett át, míg Schadl az ügyészség szerint összesen több mint 880 millió forint illegális jövedelemre tett így szert.



Az ügy már ott tart, hogy július végére már összesen 22 gyanúsítottat tartottak számon. Közülük ketten vannak letartóztatásban – és maradnak is még legalább három hónapig –, a többiek szabadlábon védekezhetnek, köztük Völner Pál is.