MTÜ: ingyenes mobilapplikáció segít eligazodni a Szent István-napon

2022.08.08 11:44 MTI

A Magyarország születésnapját ünneplő négynapos ünnepségsorozatra készült ingyenes mobilalkalmazás segíti a programok és a szolgáltatások közti eligazodást a fővárosban - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) hétfőn az MTI-vel.



A leglátogatottabb alkalmazásboltokból a mobiltelefonokra ingyenesen letölthető applikációban megtalálható minden ünnepi hivatalos esemény, valamint a szórakoztató programok is. Változatos műsorkínálat, családi és gyermekprogramok, valamint könnyűzenei koncertek sora várja az érdeklődőket a fővárosban.



A Szent István-nap applikáción az ünnepségsorozat összes programját és fellépőit, valamint a látogatható helyszíneket és a rendezvénnyel kapcsolatos híreket is elérhetik a felhasználók. A zenés előadások mellett a már ismert Mesterségek Ünnepe, a Divat&Design Fesztivál, a Magyar Ízek Utcája és a Csárdafesztivál, valamint a Food Truck Show színesíti a programot.



A látogatók ellátásáról a meglévő vendéglátóipari egységek mellett több mint százötven kitelepülő kereskedőegység kínálata is gondoskodik, amelyektől a tavaly bevezetett megfizethető, szabott áras termékeket lehet megvásárolni. Ezekre a felhasználók szintén rákereshetnek az alkalmazásban - hangsúlyozza az ügynökség.



Az ingyenes applikáció, melyről közvetlenül vészhívás is indítható, augusztus eleje óta már elérhető a nagyobb alkalmazásboltokban. Aki tavaly már letöltötte, annak csupán frissítenie kell az appot.



Tavaly négy nap alatt 20 rendezvényhelyszínen csaknem kétmillióan voltak kíváncsiak az augusztus 20-i nemzeti ünnep programjaira.