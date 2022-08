Illegális bevándorlás

Rétvári: az embercsempészek egyre többen vannak és egyre agresszívebbek

Az embercsempészek egyre többen vannak és egyre agresszívebbek, ezért van szükség határvadászokra - erről beszélt Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.



Rétvári Bence elmondta: az összesen 19 ezer magyarországi fogvatartott 10 százaléka, mintegy 2000 fő külföldi embercsempész, de a szegedi büntetésvégrehajtási intézetben ez az arány még a 20 százalékot is meghaladja. Az elfogott külföldiek - elsősorban bolgárok, szerbek, macedónok, illetve közel-keletiek - pedig sok többletfeladatot és kiadást jelentenek a hatóságok számára, például az elhelyezésük, vagy a tolmácsolás. Mindezek miatt havonta negyedmilliárd forinttal többet kell költeni a magyar költségvetésből - közölte.



Hozzátette: az illegális migráció a szomszédban zajló háború ellenére sem csökken, az embercsempészek is egyre többen vannak, s egyre agresszívebbek. Idén eddig 133 ezren, tavaly egész évben 122 ezren próbáltak illegálisan bejutni az országba. Az illegális migráció 2015-ös nagy hullámában a nyár derekáig mintegy 600 embercsempészt fogtak el, miközben idén csütörtökig 999-t.



Elmondta, a közelmúltban Szabadkánál lezajlott lövöldözés már azt jelezte, hogy zajlik az embercsempész bandák közti területfelosztás, a migránsútvonalak feletti ellenőrzésért folyik a harc a bűnszervezetek között.



Aláhúzta, ha a magyar állam nem őrizné kellő eréllyel határait, akkor ez Magyarországon is megtörténhetne.



Eközben Brüsszelben a Magyarország elleni eljárások felgyorsításával foglalkoznak, Európába hívják a migránsokat, és a kibocsátó országok sem stabilizálódnak, ezért van szükség a határvadászokra - mondta az államtitkár.



Beszélt arról is, hogy a határvadászok már szeptembertől megjelenhetnek a déli határon, először a jelenleg szolgálatot teljesítő rendőrök mellett, aztán fokozatosan átvéve tőlük a határ őrzését. A határvadászok széles körű intézkedési jogosultságokkal és fegyverrel látják el feladataikat, az illegális migráció és az embercsempészek feltartóztatását.



Közölte, eddig több mint 7700-an érdeklődtek, a 18-55 év közötti büntetlen előéletű, megfelelő fizikai állapotban lévők jelentkezését várja a Belügyminisztérium.



A jelentkezők négyhetes tanfolyam és kiképzés sikeres elvégzése után léphetnek szolgálatba 400 ezer forintos fizetéssel és a pótlékokkal - mondta el az államtitkár.