Állati

MME: az átlagosnál több fehérgólya-fióka kelt ki

Bár a fehér gólyák költési szezonja még tart, az elhúzódó aszály közepette a faj költési nehézségeiről terjednek az álhírek. 2022.08.03 15:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az átlagosnál magasabb fiókaszámot mutatnak fehér gólyáink rendelkezésre álló idei költési adatai a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) időközi számítása szerint - tudatta az egyesület szerdán az MTI-vel.



Bár a fehér gólyák költési szezonja még tart, az elhúzódó aszály közepette a faj költési nehézségeiről terjednek az álhírek. Ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a már rendelkezésre álló 300 fészekadat alapján - melyben a sikertelen párok is szerepelnek - időközi számítást végzett, mely szerint az átlagos fiókaszám idén 2,54 - olvasható a közleményben.



Mint írják, figyelembe véve, hogy ez az érték az elmúlt 30 év átlagát tekintve 2,35 volt, a mostani az átlagosnál jobb költési eredményt mutat a hazai fehérgólya-állományban.



A tájékoztatás szerint ennek egyik oka, hogy a fehér gólya rendkívül jól alkalmazkodik a költési időszak jelentős részében száraz élőhelyekhez, ahol tápláléka alapvetően rovarokból, ezen belül is az itt jellemző sáskákból áll.



A közlemény felidézi, hogy a faj szárazságtűrő képességét az is jól szemlélteti, hogy világállományának két legnagyobb egyedszámú költési csomópontja közül az egyik Spanyolország - a másik Lengyelország, Belarusz és a Balti-államok területe -, ahol a mostani időjárásunknál jóval melegebb és szárazabb viszonyok uralkodnak.



Sikerességét tovább növeli, hogy úgynevezett opportunista faj, azaz azt a zsákmányt fogyasztja, - többek között kisrágcsálókat, gyíkokat, valamint élelmiszerhulladékot - ami adott helyen és időben a legkönnyebben megszerezhető. Pont az egér és pocokfogyasztó képessége teszi lehetővé, hogy egyes példányai emberi segítség nélkül át tudjanak telelni hazánkban is.



A költési sikert, a fiókaszámot a fészkelési időszak táplálékviszonyai mellett befolyásolja a szülő madarak érkezéskori kondíciója, ami a telelés és vonulás függvénye. Az idén egy-két hetet késett sok vonuló madár, így a gólyák is, ezért vélhetően alacsonyabb volt a szokásosnál a lerakott tojások száma. A kikelt fiókákat a május-júniusi esős időszakok szokták megtizedelni, ami viszont az idén elmaradt, így a fészekaljak szépen növekedhettek, az átlagosnál magasabb költési eredményt mutatva - emlékeztet a közlemény.



Mint írják, éppen ezért nemcsak szükségtelen, de a fehér gólyákra is kimondottan veszélyesek azok a közösségi médiában terjedő hamis információk, melyek szerint vödörből itassák az emberek a fészek alatt vagy ezek közelében a gólyákat, illetve hogy etessék őket.



A fehér gólya fokozottan védett, ezért a sérült, legyengült példányról, a fészekben magukra maradt röpképtelen fiókákról a területileg illetékes nemzeti park őrszolgálatát lehet értesíteni - áll az összegzésben.