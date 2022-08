Koronavírus-járvány

Új oltási kampányt és kötelező maszkviselést sürget Zacher Gábor

Az idősebbeknek és a krónikus betegségben szenvedőknek mindenképp szükséges a hagyományos vakcina felvétele, elsősorban a negyedik oltás. 2022.08.03 10:23 ma.hu

"Nincs kristálygömbje," nem tudja megmondani, hány fertőzöttre lehet számítani idén ősszel, de "valószínűleg sok beteg lesz" - közölte a Hír TV-ben Zacher Gábor.



Az Atv beszámolója szerint az adásra is maszkban érkezett a szakértő, és hangsúlyozta, hogy "terjed a koronavírus, ezért kötelezővé kellene tenni a maszkviselést, és mielőbb újra kellene kezdeni az oltási kampányt."



Hozzátette, hogy szerinte a közmédiában is többet kellene beszélni az oltás szükségességéről, mert nagyon sokan még mindig szkeptikusak ezekkel szemben. Közben viszont az az elmaradottabb országokban továbbra is alacsony az átoltottság, ami újabb variánsok kialakulását eredményezheti.



"Nem késő felvenni az oltást" - húzta alá Zacher. A mentőorvos elmagyarázta, hogy az utolsó felvett oltás után fél-háromnegyed évvel jelentősen csökken az ellenanyag szintje. Ha pedig valaki például csak két oltást kapott, és azokat is már egy éve, annak nem sok védettsége maradt.



Arról Zacher Gábor szerint még nincs szakmai konszenzus, hogy szükség van-e új, specifikusan egy-egy variáns ellen kifejlesztett koronavírus-vakcinákra, vagy megfelelnek-e még azok az általános oltóanyagok, amelyeket a korábbi hullámoknál használtunk.



Ugyanakkor úgy látja, az idősebbeknek és a krónikus betegségben szenvedőknek mindenképp szükséges a hagyományos vakcina felvétele, elsősorban a negyedik oltás.



"És aztán lehet, hogy lesz majd itt egy ötödik oltásra lehetőség, hogyha egy új vakcina megjelenik. Én megmondom őszintén, elsőként fogok jelentkezni, hogy kapjam meg ezt" - fogalmazott a műsorban Zacher.