Diplomácia

Szövetségben a békéért - Donald Trumppal közös videót posztolt Orbán Viktor

Orbán Viktor hétfőn utazott az Egyesült Államokba, ahol egy kisebb körutat tesz, és egy nagyobb amerikai politikai rendezvényen is felszólal majd. Magyar idő szerint kedd este találkozott Donald Trump volt elnökkel is - írja az Index.



A miniszterelnök erről a találkozóról posztolt most egy rövid videót, amelyben azt mondta el, mi a közös bennük a volt elnökkel.



"Mindketten elkötelezettek vagyunk az illegális migráció elleni küzdelemben, elkötelezettek vagyunk az alacsony adók, és ami a legfontosabb, elkötelezettek vagyunk a béke mellett is" - mondta Orbán Viktor.



Hozzátette: békét csak "erős vezetők tudnak teremteni", ezért Magyarországnak az az érdeke, hogy az Egyesült Államok erős legyen.



"Trump elnök urat jól ismerjük, tiszteli és becsüli a magyarokat. Jó volt az együttműködésünk a múltban, ezért remélhetjük, hogy jó lesz majd a jövőben is. Sok sikert kívánok neki" - mondta a miniszterelnök.