Szijjártó: minden eszközzel fel kell lépni az atomfegyverek terjedése és használata ellen

A háború még inkább felerősíti annak fontosságát, hogy elkerüljük az atomfegyverek további terjedését a világban, a harcok miatt ugyanis fokozott a nukleáris eszkaláció, a téves számítások veszélye. 2022.08.02 07:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Minden eszközzel fel kell lépni a nukleáris fegyverek terjedése és használata ellen, ezért minden érintettet felkérünk arra, hogy "ne játsszon geopolitikát a mi kárunkra" - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn New Yorkban - olvasható a tárca az MTI-hez eljuttatott hétfői közleményében.



A tárcavezető az Atomsorompó Szerződés (NPT) felülvizsgálati konferenciájának vitáján azzal kezdte felszólalását, hogy Ukrajnával szomszédos országot képvisel, amely a február 24-én kezdődött háború miatt súlyos biztonsági, gazdasági és energiaellátási kockázatoknak van kitéve.



"Egy olyan ország képviselőjeként, ahova már 870 ezer menekült érkezett Ukrajnából, felszólítom a nemzetközi közösséget, hogy minden erejét összpontosítsa az ukrajnai béketeremtésre" - közölte.



"Hiszünk abban, hogy a béke az egyetlen megoldás a háború minden aspektusát illetően" - tette hozzá.



Szijjártó Péter arra figyelmeztetett, hogy a háború még inkább felerősíti annak fontosságát, hogy elkerüljük az atomfegyverek további terjedését a világban, a harcok miatt ugyanis fokozott a nukleáris eszkaláció, a téves számítások veszélye.



Mint rámutatott, Magyarország érdekeivel súlyosan ellentétes lenne a világ ismételt blokkosodása, fontos fenntartani a Kelet és Nyugat közötti párbeszédet, különösképpen stratégiai kérdésekben. "Megtanultuk a leckét a történelmünkből, bármikor is konfliktus volt Kelet és Nyugat között, annak mi, közép-európaiak mindig a vesztesei voltunk" - fogalmazott.



Ennek kapcsán pedig sajnálatosnak nevezte, hogy mára megszakadt a párbeszéd az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) öt állandó tagja között, ezért a további feszültségek kockázatát emlegetve annak folytatására kérte ezen országokat.



"Minden érintettet felkérünk arra, hogy ne játsszon geopolitikát a mi kárunkra" - szögezte le.



A miniszter ezután érintette a nukleáris energia békés felhasználását is, amelynek szerinte a mostani válság tükrében még nagyobb a jelentősége. Szavai szerint ez "költséghatékony, klímabarát, biztonságos és stabil módja az energiatermelésnek", amely "segít mérsékelni hazánk függőségét a globális energiapiac hullámzásaitól".



Hangsúlyozta: biztosítani kell az atomenergiára vonatkozó szankciók elkerülését, minthogy az ilyen intézkedések korlátoznák az államok azon jogát, hogy összeállítsák saját energiamixüket, ami nemzeti hatáskör.



Kiemelte ezzel összefüggésben, hogy a paksi bővítés teljes mértékben összhangban van a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) biztonsági előírásaival.



Rámutatott, hogy el kell köteleződni az NPT és annak előírásai mellett, ehhez politikai akaratra és együttműködésre van szükség, Magyarország pedig készen áll arra, hogy kivegye a részét az ezt célzó közös erőfeszítésekből.



Szijjártó Péter a nap folyamán többek között argentin és bangladesi kollégájával, valamint a NAÜ főigazgatójával is találkozik.