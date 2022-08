Koronavírus-járvány

Rusvai Miklós: ősztől újabb járványhullám jöhet

Már most is sokan betegek, a jelenlegi variáns, az omikron egyik mutációja fertőzőbb, mint a korábbiak voltak. 2022.08.01 07:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb koronavírus-járványhullám várható ősszel szakemberek szerint. Már most is sokan betegek, a jelenlegi variáns, az omikron egyik mutációja fertőzőbb, mint a korábbiak voltak. Viszont enyhébb megbetegedést okoz, az oltottak megfázásszerű tünetekkel vészelik át. A mostani, enyhébb hullám augusztusra csökkenni fog, ősszel viszont újra megerősödhet a vírus.



Rusvai Miklós állatorvos, virológus most azt mondta a Tényeknek: a fertőzés jelenleg azért is terjed gyorsan, "mert a világ kinyitott", feloldották a korlátozásokat.



"Az omikronnak ez a BA.4, BA.5-ös változata, ami most kering, ez még fertőzőképesebb, mint a korábbi változatok" - tette hozzá.



Az utóbbi hetekben megfázásszerű, enyhe tüneteket észleltek a betegeknél, a legfrissebb hivatalos adatok szerint Magyarországon 28 510 aktív beteg van. Ez a hullám nálunk "talán most tetőzik, és utána levonul" - mondta Rusvai Miklós, de utána arra figyelmeztetett, hogy ősszel egy újabb hullám jöhet a helyébe.



"Amikor az emberek visszatérnek a szabadságból, beköszönt a hűvös, nyirkos idő, akkor majd vélhetőleg egy újabb járványhullám indul meg" - fogalmazott Rusvai Miklós.