Üzemanyag-ellátás

Hollik István: az üzemanyagárstop október 1-jéig áll fenn, ezen a kormány nem változtatott

A nehéz helyzet ellenére a magyar magánszemélyek továbbra is a piaci ár alatt, 480 forintért juthatnak üzemanyaghoz, és a kormány a rezsicsökkentést is meg tudta őrizni az átlagfogyasztás mértékéig - hangsúlyozta a Fidesz kommunikációs igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Hollik Istán kifejtette, hogy az orosz-ukrán háborúra Európa kemény szankciós rendszerrel reagált, de mára világossá vált, hogy a szankciós fegyver fordítva sült el. Nem annak ártott, akit szankcionálni akartak, tehát Oroszországnak, hanem annak, aki szankcionálni akart, tehát Európának - emelte ki.



Európa rendkívül nehéz helyzetben van, és egyértelműen látszik, hogy nem igazak azok a brüsszeli ígéretek, amelyek szerint a szankció nem fogja érinteni az európai lakosokat, illetve az Európában működő vállalkozásokat - mondta.



Komolyan érinti, és most már az emberek mindennapjait is érinti - szögezte le.



A Fidesz kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: a magyar kormány célja a háborús infláció mértékének csökkentése, ezért vezették be az ársapkákat.



A baloldal az élelmiszerár- és a benzinárstopot a mai napig támadja, ha ők kormányoznának, ezek a segítségek nem állnának a magyar családok rendelkezésére, ahogy a rezsicsökkentés sem - fogalmazott.



Hollik István jelezte: az üzemanyag-helyzetet nehezítette, hogy a magyar üzemanyag-fogyasztást teljes mértékben biztosító százhalombattai finomítót a Mol-nak karbantartás miatt le kell állítania, ezt már nem lehetett tovább halogatni.



A kommunikációs igazgató kiemelte, a nehéz európai helyzet ellenére Magyarországon a gáz- és az áramellátás biztosított.



A hazai gáztározók töltöttségével kapcsolatban elmondta: a töltöttséget nem a tárolók kapacitásához, hanem a lakosság és a gazdaság éves fogyasztásához kell mérni. Ehhez mérve a magyar gáztározók már közel 30 százalékos töltöttségi szinten vannak, ezzel szemben az európai átlag csak 18 százalék.



Hollik Istán kifejtette: az üzemanyagárstop október 1-jéig áll fenn, ezen a kormány nem változtatott.



"Ha szükséges, és a magyar gazdaság lehetővé teszi, akkor küzdeni kell azért, hogy ez az eszköz október 1-je után is rendelkezésre álljon" - fogalmazott.



Emlékeztetett, hogy csak a benzinárstop egy átlagos, autóval rendelkező család esetében havi 21 ezer forint megtakarítást jelent, a rezsicsökkentés pedig csaknem 190 ezer forint havi megtakarítás egy átlagos fogyasztású családnál.



Ez azt jelenti, hogy egy család havi 200 ezer forintot takarít meg, ennyivel többet kellene fizetniük, ha a kormányzás felelőssége a baloldal kezében lenne - fejtette ki Hollik István.