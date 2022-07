Háború

Kormányinfo: leáll Százhalombatta, ezeknél a járműveknél marad a 480 forint

Leáll Százhalombatta, az ország ellátását legnagyobb részben biztosító finomító, így hiány lép fel az országban, amit kétféleképpen tud a Kormány megoldani: a tartalékokból vagy importból. Most azt jelentették be, hogyan döntöttek: a stratégiai tartalék egy negyedét merik csak felszabadítani a háború és az ellátási problémák miatt, így az ország hiányát importból fogják pótolni. A 480 forintos garantált árat magán tulajdonú gépjárművekre, mezőgazdasági gépekre és taxikra tartják fenn. Azaz a céges autók, külföldi rendszámúak és a kannás tankolók is piaci árat fizetnek. Aki tankol, azt a forgalmi engedélyben található vonalkód alapján azonosítják be.

A leállás végének időpontja nem becsülhető meg, mert sok minden közbe jöhet, de folyamatosan egyeztet a MOL a kormánnyal. Augusztusban 184 millió liter dízel kerül felszabadításra, ez a készlet 38%-a.

Az aszály miatt olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy az uszályos importra egyelőre nincs lehetőség. Nagy István vasárnap ad tájékoztatást a kormány intézkedéseiről az aszályhelyzet miatt.