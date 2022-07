Első szeg...?

Orbán beszéde miatt lemondott Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott

Lemondott a társadalmi felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki megbízotti tisztségéről Orbán Viktor egyik legrégebbi tanácsadója, Hegedüs Zsuzsa. A szociológus a Hvg.hu-nak megerősítette a döntését, és elküldte a lapnak az Orbán Viktorhoz írt és kedden reggel a miniszterelnöknek eljuttatott levelét.



Ebben – a régi ismeretség okán a kormányfőt tegezve – azt írta:

„Őszintén sajnálom, hogy egy ilyen szégyenteljes állásfoglalás miatt kell megszakítanom azt a kapcsolatot, ami, bár az illiberális fordulatod óta egyre nehezebben volt kezelhető számomra, még rövidtávon fenntarthatónak látszott. Egy ilyen, az összes alapértékemmel ellentétes beszéd elhangzása után azonban nem maradt más választásom: annak ellenére, hogy az eredeti felkérésedben szereplő, teljes szabadságomat soha semmiben nem korlátoztad, most nyilvánosan kell szakítanom veled a Tusnádfürdőn elhangzottak miatt.”



Emlékeztette Orbánt a levélben arra is: már személyesen is elmondta neki, hogy szerinte az említett vállalhatatlanság határát már a „homofób” törvény is túllépte, ő mégis folytatta a felzárkóztatási programmal kapcsolatban kapott megbízását, munkáját, de a „tusványosi beszéded még ezen előzmények ellenére is meglepett”. Hozzátette: „Nem tudom, hogy’ nem vetted észre, hogy a korábbi migráns- és Európa-ellenességből egy Goebbels-hez méltó, tiszta náci szöveget adsz elő, amikor, szokásod szerint átolvastad a beszédet. De ettől, a tény súlyossága miatt, még közel 20 éves barátságunk okán sem tudok ezúttal eltekinteni.”

A teljes levél a Hvg.hu-n olvasható.



Hegedüs Zsuzsa nemcsak a miniszterelnöknek írt lemondó levelét juttatta el a Hvg.hu-nak, hanem egy másikat is, amit Frölich Róbert országos főrabbinak címzett. Orbán beszéde után ugyanis Frölich az elsők között tiltakozott az Orbán-beszéd miatt és úgy reagált: „Sokféle faj népesíti be a bolygónkat. Két lábon, dolgozva, beszélve, és néha gondolkodva azonban csak egyetlen faj él e földön: a Homo Sapiens Sapiens. Ez a faj egy és oszthatatlan.” A főrabbinak Hegedüs Zsuzsa azt írta: „mélységesen egyetértek a nyilatkozatával. Valójában azonban még annál is súlyosabbnak látom a helyzetet, mint amire Ön hivatkozik.”

Nem sokan mondtak le eddig Orbán mellől



Hegedüs Zsuzsa a harmadik politikus, aki lemondott Orbán Viktor kormányában. Őt megelőzően Holoda Attila energiaügyi helyettes államtitkár adta be a lemondását 2012 decemberében, lapinformációk szerint azért, mert a Fidesz Simicska Lajos nevével fémjelzett gazdasági hátországa rendkívül erős hatást gyakorolt a minisztérium életére.



A másik lemondás is 2012-ben történt: januárban Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) parlamenti államtitkára kérte a felmentését. Akkori lapinformációk szerint a szélsőségesen kisbirtokpárti államtitkár egyre kellemetlenebb volt a vidék békéjét szorgalmazó, a társas vállalkozásokkal békülékenyebb hangot megütő tárca vezetésének. Ezért sorra váltották le, illetve távolították el a tárcától Ángyán embereit, ezt elégelhette meg az államtitkár.