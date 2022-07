Demonstráció

Újabb tüntetés volt a katatörvény ellen Budapesten

A demonstráció résztvevői előbb a Margit hídon, majd a körúton is akadályozták a gépjárműforgalmat, de a közösségi közlekedést is. 2022.07.26 07:34 MTI

Ismét tüntetést tartottak a kisadózó vállalkozók tételes adójának (kata) módosítása ellen tiltakozók Budapesten. A hétfő esti demonstráció résztvevői előbb a Margit hídon, majd a körúton is akadályozták a gépjárműforgalmat, de a közösségi közlekedést is.



A "Futárok a KATA-ért" elnevezésű Facebook-csoport hirdetett meg hétfő este 7 órára demonstrációt "Jobbágyfelkelés!" címmel a Margit híd pesti hídfőjéhez.



A néhány száz résztvevő rövid időre több forgalmi sávot is elfoglalt hídon, így az autósok Buda felé egyáltalán nem, Pest felé egy sávon tudtak közlekedni.



A Budapesti Közlekedési Központ Facebookon közzétett bejegyzései szerint a demonstrálók átmenetileg akadályozták a 2-es és a 2M villamos, továbbá a 26-os, a 91-es, a 191-es és a 291-es buszok közlekedését.



A Margit hídtól a demonstrálók átvonultak a Kossuth Lajos térre. Néhány résztvevő a vállán egy "demokrácia" feliratú koporsót vitt, amelyet később a Parlament elé tettek le, és üzeneteket helyeztek el benne. Korábban a szervezők a Facebookon azt kérték a résztvevőktől, írják le egy papírra, milyen terveik, álmaik voltak a jövőre nézve Magyarországon.



A demonstráción felszólalók közül többen kifogásolták, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szombati, tusványosi beszédében "narkósokként" utalt a hidakon tüntetőkre. Volt, aki európai szintű fizetést követelt, míg más azt hangsúlyozta, a kormánynak gazdasági válság esetén az lenne a dolga, hogy az embereket segítse.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján este 9 óra után azt írta: a szervező a Margit híd pesti hídfőjéhez, valamint a Kossuth térre meghirdetett gyűlést befejezetté nyilvánította. A rendezvényen résztvevők egy csoportja viszont átvonult a Nyugati térre, ahol mind a közösségi közlekedést, mind a gépjárműforgalmat akadályozta.



A rendőrök az Oktogonnál felszólították a tüntetőket, hogy menjenek fel a járdára.