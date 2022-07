Pártok-LMP

Tusványos - LMP: Orbán Viktor alkalmatlan az ország vezetésére

Csárdi Antal hétfőn, budapesti sajtótájékoztatóján értékelte a szombaton elhangzottakat, amelyek alapján szerinte nem az a kérdés, "milyen borzalmas dolgokat mondott" Orbán Viktor, sokkal inkább az, amiről nem beszélt.



A kormányfő nem foglalkozott például az országos jelentősen sújtó aszállyal, és azzal sem, hogy a kormány tizenkét éve nem tesz semmit a klímaváltozás okozta problémák kezelése érdekében - sérelmezte. Ugyancsak hiányolta a beszédből azt, hogy soha nem látott mértékűvé vált Magyarország energiafüggősége.



Az LMP politikusa szerint a kormányfőnek a klímaválsággal szembeni megoldási javaslatait is szóba kellett volna hoznia, így beszélnie kellett volna például a klímabérletről vagy a dugódíj kérdéséről, de az épületszigetelésről is, miután "összeomlott a rezsicsökkentésnek nevezett reklámszlogen" - fogalmazott.



Csárdi Antal szintén hiányolta a Bálványoson elmondott kormányfői beszédből az "összeomló közalkalmazotti szektor" problémáját, de - folytatta - döbbenten állt akkor is, amikor a kormányfő a multinacionális vállalatok extraprofitjáról beszélt. Az LMP politikusa szerint, ha Orbán Viktort zavarta volna a multik extraprofitja, nem ment volna szembe a globális minimumadó javaslatával.



Csárdi Antal úgy összegzett: egy felelős miniszterelnök valós kérdésekre ad valós választ, Orbán Viktor ezzel szemben nem létező problémákra adott "szörnyszülötti" választ. A politikus a beszédet olyan színvonalúnak minősítette, mint ha a kormányfő gyíkemberekről kommunikálna.