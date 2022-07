Szúnyogirtás

Borsodban, Sopronban és a Dunán irtják a szúnyogokat ezen a héten

A kisebb tócsák, pocsolyák, ház körüli vizek is ideálisak a szúnyoglárvák számára, ezért ezek felszámolásával a lakosság is sokat tehet a szúnyogcsípések megelőzéséért. 2022.07.26 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Július utolsó hetében Borsod-Abaúj-Zemplén megye néhány vízközeli területén, Sopronban és a környékén, valamint a Duna középső szakaszán, a Csepel-sziget, Dunaújváros és Szekszárd térségében irtják a szakemberek a szúnyogokat - tájékoztatta az szúnyoggyérítési program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn az MTI-t.



A tervezett program megtalálható a katasztrófavédelem honlapján, és az érintett önkormányzatok is közzéteszik a gyérítések időpontját - írták.



A meleg, aszályos időben kisebb a szúnyogártalom. Az ország délkeleti területein idén még nem volt szükség szervezett gyérítésre, és más térségekben is elfogadható szinten tartható a szúnyogok száma - közölték.



Tóparti nádasokban, a folyók holtágainak növénnyel borított részein azonban most is képesek kifejlődni a szúnyoglárvák. Ezeket a helyeket folyamatosan figyelik a szakértők és ahol szükségesnek ítélik, ott biológiai védekezést alkalmaznak.



A kisebb tócsák, pocsolyák, ház körüli vizek is ideálisak a szúnyoglárvák számára, ezért ezek felszámolásával a lakosság is sokat tehet a szúnyogcsípések megelőzéséért - áll az OKF közleményében.