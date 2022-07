Járvány

Rusvai Miklós: a majomhimlő egy újabb vírusfertőzés, ami kicsúszott a kontroll alól

Globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a majomhimlő miatt. A döntést azzal indokolják, hogy világszerte kiugrott a fertőzések száma. Szakértők úgy vélik, Magyarországon jelen pillanatban a koronavírusra jobban kell figyelni, mint a majomhimlőre. Egyre több kórházban rendelnek el ugyanis látogatási tilalmat. Ősztől egy újabb koronavírus járványhullám várható, ismét tízezer feletti napi esetszámokkal.



A majomhimlő egy újabb vírusfertőzés, ami kicsúszott a kontroll alól - ezt Rusvai Miklós mondta az Atv Híradónak. Az infektológus hozzátette ez a betegség nem lesz világjárvány, nem cseppfertőzés formájában terjed, nagyon szoros testi kontaktus kell hozzá, éppen ezért a WHO azt fontolgatja felveszi a nemi úton terjedő betegségek közé. Magyarország nem tartozik a súlyosan fertőzött országok közé, szerinte nálunk inkább a koronavírus terjedésére kell figyelni.



"Sajnos a koronavírus is annak ellenére, hogy nyár van fellobbant, magasabb esetszámot mutat, mint a korábbi nyarakon, de ne felejtsük el, hogy az előző két nyáron ami a koronavírus felfedezése óta eltelt az előző két nyáron még kötelező volt a maszkviselés, nem voltak tömegrendezvények" - magyarázza a virológus.



A koronavírus terjedése miatt egyre több kórházban rendelnek el látogatási tilalmat. Július 21-től nem lehet bemenni a betegekhez a hatvani kórházban, július 23-tól pedig a salgótarjáni megyei kórházban is ez a helyzet a fertőzöttek megnövekedett száma miatt.

Az Atv által megkérdezett immunológus úgy véli, jelen pillanatban a koronavírusra jobban oda kell figyelni mint a majomhimlőre.



A híradónak nyilatkozó epidemiológus professzor abban bízik, hogy nem lesznek olyan nagy lezárások mint egy évvel ezelőtt. Hozzátette, a maszkot valószínűleg több helyen javasolni fogják vagy kötelezővé teszik.



"Fölfele ívelő szakaszban vagyunk, tehát megint valami megkezdődik, nem tudom megítélni, nem tudom megjósolni a vágyaimat meg nem merem kivetíteni, hogy ez most meddig fog tartani és milyen magasra megy. Látogatási tilalmak azt gondolom biztos lesznek, tehát nyilván kórházakba kell majd a legszigorúbb intézkedéseket hozni" - magyarázta.



A szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy ősztől egy újabb koronavírus járvány várható, ismét tízezer feletti napi esetszámokkal. Aki nem oltatta be magát negyedszer az inkább várja meg az őszt, mert a Pfizer várhatóan egy új vakcinával áll elő, amely hatékonyabb lesz az új variánsok ellen.