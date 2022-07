Tusványos

Ellenzéki pártok: a kormányfő uszít, a betegnek gyógyszer kell, nem tanács

A Momentum szerint a kormányfő nem ért máshoz csak az uszításhoz és hergeléshez, az MSZP szerint nem a nyugat alkonyát kell várni, hanem tenni Magyarország felemelkedéséért, az LMP szerint félő, hogy nem lehet komolyan venni a miniszterelnök szavait zöld kérdésekben, a Demokratikus Koalíció (DK) pedig azt írta, hogy beteg embernek gyógyszer kell, nem tanács.



A DK Orbán Viktor beszédére reagáló, az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: "Beteg embernek nem tanácsot adunk, hanem gyógyszert."



A Momentum szintén közleményben arról írt, hogy "Orbán Viktor ismételten megmutatta, hogy nem ért máshoz, csak uszításhoz és hergeléshez, miközben olyan valós problémákkal kellene foglalkoznia, mint a magyar emberek megélhetése és az országunkat sújtó szociális válság."



Az előző héten mindenki számára világossá vált, hogy a miniszterelnök "régóta hazugságokra építi politikáját és elhallgatja Magyarország valós gazdasági helyzetét". A mai tusványosi beszédében sem tett másképp, hiszen ismételten embert ember ellen uszított, hergelt szövetségeseink ellen, de a katatörvény károsultjait vagy a rezsiemelést nem hozta szóba - olvasható a közleményben.



Az MSZP kommünikéjében azt írta, Orbán Viktor tusványosi beszédében azt mondta, hogy 2030-at várjuk, nem azért mert Magyarország akkor zárkózik fel a Nyugathoz, hanem ellenkezőleg a Nyugat szétesik éppen nyolc év múlva. "12 év fideszes kormányzás után Orbán ezt az egyetlen víziót kínálja az országnak" - fogalmaztak.



Mint írták, a kormányfő kínosan kerülte beszédében annak a beismerését, hogy a kormány elhibázott politikája miatt érinti annyira súlyosan hazánkat a gazdasági, és a megélhetési válság. "A nehéz helyzetért, amiben Magyarország van, nem a magyar emberek a felelősek."



A szocialisták szerint "a jogállamiságot két lábbal tiporta földbe az Orbán-kormány, Magyarország az unió második legkorruptabb országa, brutális az infláció, az uniós pénzek a kormány miatt nem érkeznek."



Úgy fogalmaztak, "Orbán Viktor és a Fidesz végighazudta a választási kampányt. A politikai haszonszerzés, a hatalom megtartása érdekében mindvégig azt hazudták, hogy a jelenlegi energiaárak fenntarthatók annak ellenére, hogy a gáz importára már tavaly nyár óta nagyon magas volt. Hazudtak a stabilitásról, hazudtak a rezsiről, hazudtak az orosz energia áráról, hazudtak a veszélyhelyzetről, és szinte mindenről".

Az MSZP szerint semmi szükség nincs sem az áram, sem a gáz árának megemelésére. A megélhetés biztonsága érdekében pedig adómentessé kell tenni a minimálbért, csökkenteni kell az alacsony fizetések adóját, fel kell zárkóztatni a kisnyugdíjakat, és rendezni kell a közszolgálatban dolgozók, a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók bérét. Az alapvető élelmiszerek legyenek áfamentesek, a kata változtatását vonják vissza, a rezsiköltségek fedezésére pedig a legszegényebbek kapjanak támogatást - zárta közleményét a párt.



Az LMP frakcióvezetője, Ungár Péter Facebook-bejegyzésben reagált a kormányfő által elmondottakra, és arról írt: meglepően hallja, hogy Orbán Viktor beszédében azt kritizálta, hogy a multinacionális vállalatok extraprofitra tesznek szert a háború következtében. Felmerül a kérdés, hogy ha ezzel problémája van, akkor miért védi minden erejével a Magyarországon adót egyáltalán nem fizető külföldi nagyvállalatokat - tette hozzá.



Az ellenzéki politikus felvetette azt is, hogy "miért az a kormány egyetlen gazdaságpolitikai állítása a válságban, hogy a recesszió árát a sminkes, a futár, a szociális dolgozó és a pedagógus fizesse meg, ne a MOL vagy a Mercedes?"



Szintén örülünk, hogy Orbán Viktor is már azt mondja, hogy le kell szakadni a gázfüggőségről. "Jobb később, mint soha, de ha miniszterelnök úr az elmúlt tíz évben nem ennek pontosan az ellenkezőjét csinálta volna, akkor most kisebb bajban lennénk" - írta Ungár Péter.



Ugyanakkor szerinte amíg ezzel együtt a kormányfő nem jelenti be, hogy már holnap elindul az épületszigetelési program, feloldják a szélenergia tiltását és bevezetik a klímabérletet, addig félő, hogy "továbbra se érdemes egy szavát se komolyan venni, amikor zöld kérdésekről beszél".