Hőség

Menczer Tamás a vízfelhasználásban együttműködésre kéri a budakörnyékieket

Együttműködésre kérte a budakörnyékieket a vízfelhasználásban Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a vízhiányos, illetve tartósan vízhiányos állapot a térségben.



A fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalára feltett videójában rámutatott: a kánikula és a megnövekedett vízfogyasztás miatt a szolgáltató másodfokú vízkorlátozást rendelt el Üröm, Pilisborosjenő, Solymár, Pilisszentiván, Budakalász, Pomáz, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Pilisvörösvár, Csobánka, Szentendre, Tahitótfalu, Leányfalu és Nagykovácsi településen.



Hozzátette: az ő választókörzetében (Pest megye 2. számú vk.) Solymárt, Nagykovácsit és Pilisszentivánt érinti az intézkedés, de rendkívül fontosnak nevezte, hogy valamennyi felsorolt településen az ott élők korlátozzák a víz felhasználását a legszükségesebbekre.



"Nagy tisztelettel kérek mindenkit, aki a felsorolt településeken él, legyen kedves a víz használatát, a víz felhasználását csak a legszükségesebbekre korlátozza, így el tudjuk kerülni a vízhiányos, pláne a tartósan vízhiányos állapotot, így tudunk segíteni a másiknak" - fogalmazott.



Menczer Tamás szerint nehezíti a helyzetet, hogy a Duna vízállása alacsony, így a vízkivétel, a vízfelvétel is nehezebb, korlátozottabb, ráadásul sok, összesen 14 településről van szó.



Beszámolt arról is, hogy folyamatosan együtt dolgoznak Vitályos Eszterrel, a szomszédos választási körzet fideszes országgyűlési képviselőjével, a katasztrófavédelem munkatársaival, a polgármesterekkel, az önkormányzatokkal és a szolgáltatókkal.



Menczer Tamás azt mondta: mivel a legutóbbi ilyen esetnél Solymár volt leginkább érintett, már most a Magyar Honvédség segítségét kérte. Két nyolc köbméteres szállítóautó rövidesen el fog indulni és munkába fog állni - folytatta, hozzátéve: Solymáron folyamatosan hordani fogják a vizet a solymári tározókba.



Nagyon bízom benne, hogy így Solymáron a vízhiányos állapotot el tudjuk majd kerülni, de nagyon nagy szükségünk van a felsorolt településen élők együttműködésére is - fogalmazott, megköszönve a honvédség segítségét és az ott élők megértését.