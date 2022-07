Egészség

Közösségi médiás akcióval hívják fel a figyelmet az Elf Bar veszélyeire

A közösségi médiában indított akcióval hívja fel a figyelmet például az Elf Bar veszélyeire a Dohányzás Fókuszpont - mondta a Belügyminisztériumhoz tartozó szervezet vezetője pénteken az M1 aktuális csatornán.



Demjén Tibor a műsorban azt mondta, már óvodásoknak is indítottak programot, amely a dohányzás veszélyeire hívja fel a figyelmet. A magyarországi óvodák több mint felében, a határon túli intézmények közül háromszázban tartanak felvilágosító foglalkozásokat.



Az Elf Bar, illetve a dohányzás miatt megjelennek azokon a platformokon is, amelyeket a fiatalok látogatnak, így a TikTokon és a Facebookon is; van olyan videójuk, amit már több mint egymillióan láttak - ismertette.



Érdemes felkeresni a cikiacigi.hu oldalt is, ahol az adott életkornak megfelelő információkat lehet találni a dohányzás káros hatásairól. A honlapról letölthető egy 8-10 foglalkozásból álló, pedagógusoknak szánt "csomag" is - hangzott el.



Demjén Tibor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, minden kormányhivatalban elérhető egy életnagyságú bábu és egy érintőképernyős számítógép, amelyen a pedagógusok szemléltethetik a dohányzás káros hatásait.