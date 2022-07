Felvételi

Semmelweis Egyetem: nagy volt az érdeklődés az orvos- és egészségtudomány iránt

Az orvos- és egészségtudomány iránt továbbra is nagy az érdeklődés, a Semmelweis Egyetem több karára is sokszoros volt a túljelentkezés - írta az intézmény csütörtök este a honlapján.



Közleményük szerint csütörtökön összesen 2358 hallgató nyert felvételt a Semmelweis Egyetem szeptemberben induló képzéseire. Közülük 2247-en államilag támogatott formában kezdhetik meg tanulmányaikat.



Az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) állami ösztöndíjas képzésére idén 441 ponttól lehetett bekerülni, amely a tavalyihoz képest 4 pontos emelkedésnek számít. Az államilag támogatott és az önköltséges képzésekre összesen 439 hallgató nyert idén felvételt.



Az Egészségtudományi Kar (ETK) idén 15 alap-, és 4 mesterképzést indít, ezekre összesen 1387 hallgató nyert felvételt, 96-an önköltséges formában. Ez - mint írták - emelkedésnek számít a tavalyi 1335 hallgatóhoz képest.



Az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) a 2022. évi általános felvételi eljárás keretében egy alapképzést és három mesterképzést, valamint egyetemi felvételi eljárás keretében további öt szakirányú továbbképzést indít a következő szemeszterben. A kar mesterképzéseire kétszeres volt a túljelentkezés - ismertették, hozzátéve: a kar valamennyi képzésén a fennmaradó helyre pótfelvételit hirdet majd.



A Fogorvostudományi Karon (FOK) idén először lehetett két szakra is jelentkezni. Összesen 124 hallgató nyert felvételt, nyolccal több, mint tavaly, mindezt úgy, hogy tavalyhoz képest emelkedett a ponthatár.



A Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) államilag támogatott gyógyszerész alapképzésére a tavalyi 380 után idén 362 pont volt a ponthatár. Erre 191-en nyertek felvételt, míg 1 hallgató önköltséges formában kezdheti meg tanulmányait szeptembertől.



A Pető András Kar konduktor alapképzésének ponthatára idén 300 volt, amely kevesebb, mint a tavalyi, az ide jelentkezők átlagpontszáma azonban múlt évhez képest 372-re emelkedett. Ez alapján 70 hallgató kezdheti meg képzését államilag támogatott formában szeptemberben - olvasható a Semmelweis Egyetem közleményében.