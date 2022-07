Felvételi

BME: kiemelkedően magasak az átlagpontszámok

Kiemelkedően magas átlagpontszámok és magas felvételi létszámok jellemezték a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) az idei felvételit - közölte a felsőoktatási intézmény csütörtök este az MTI-vel. A Műegyetemen mintegy 4800 új hallgató kezdheti meg tanulmányait idén szeptemberben.



A közleményben azt írták, az elmúlt években követett stratégiát folytatva idén is magas felvételi pontszámokat állapított meg a BME: az alapképzésekre felvett állami ösztöndíjas hallgatók átlagpontszáma 425 pont.



A tanulmányaikat idén szeptemberben megkezdő elsőévesek száma (4776) az előző évhez képest 1 százalékkal nőtt, az alapképzési és osztatlan szakokon a növekedés több mint 4 százalék.



"A BME kiválóságának jó indikátora, hogy az intézmény alapképzéseire felvételt nyert jelentkezők létszáma és átlagpontszáma is magas maradt, sőt a tavalyihoz képest mindkettő nőtt: az állami ösztöndíjas képzési formában az átlagpontszám kiemelkedően magas, 425 pont és az önköltséges formában felvettekkel együtt is meghaladja a 422 pontot" - fogalmaztak.



Tájékoztattak arról is, hogy mesterképzésben mintegy 900 hallgató kezdheti meg ősszel a tanulmányait, illetve további több mint ezer jelentkező nyert felvételt idén januárban a Műegyetem mesterszakjainak valamelyikére.



Kiemelték, jelentős volt az érdeklődés a BME első alkalommal meghirdetett szakjai, az angol nyelvű építményinformatika mérnöki és az űrmérnök mesterszak iránt, mindkét szakon a tervek szerint kezdődik meg az oktatás szeptemberben.



A BME felhívta a jelentkezők figyelmét arra, hogy a mostani pótfelvételi eljárásban alapképzési szakjainak nagy részén állami ösztöndíjas helyeket is meghirdet.