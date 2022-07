Felvételi

Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat

Ezzel eldőlt, hogy a több mint 99 ezer jelentkező közül az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. 2022.07.21 20:20 MTI

Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat csütörtök este. Ezzel eldőlt, hogy a több mint 99 ezer jelentkező közül az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára.



A diákok 20 órától, a bevált gyakorlat szerint, SMS-ben közvetlen értesítést kaptak, ezzel párhuzamosan a felvi.hu oldalon is tájékozódhatnak a ponthatárokról.



Idén a Kulturális és Innovációs Minisztérium, az Oktatási Hivatal és a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. a fővárosban a Városligetben szervezte meg a Pont ott partit, ahol a felvételizők a ponthatárok mellett a felsőoktatási lehetőségeket bemutató programokon is részt vehetnek.



A ponthatárok kihirdetését a felvételizők idén sem csak a budapesti helyszínen kísérhetik figyelemmel, több vidéki városban - Debrecenben, Egerben, Győrben, Miskolcon, Pécsen, Salgótarjánban és Szegeden - is tartanak ponthatárváró rendezvényt.