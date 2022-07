Kormány

Rezsivédelmet kér a MEOSZ a fogyatékossággal élőket ellátó civileknek

Az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményükben azt írták: a kormányhoz fordultak, mert úgy látják, hogy veszélybe kerültek a fogyatékossággal élő emberek ellátásáról gondoskodó egészségügyi és szociális alap-, illetve szakellátást működtető, valamint köznevelési intézményt fenntartó civil szervezetek szolgáltatásai.



Hozzátették: a közelmúltban hatályba lépett kormányrendelet szerint július 2-tól nem kaphatnak rezsivédelmet, így villamosenergia- és gázfogyasztásuk költségeit a továbbiakban emelt áron kell megfizetniük azoknak a civil szervezeteknek, amelyek fogyatékossággal élő, tartósan beteg, idős, egyedül élő, hajléktalan vagy egyéb ok miatt szociálisan hátrányban lévő emberek ellátásáról gondoskodnak.



Beszámoltak arról, hogy Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke július 19-én írt levélben fordult Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, Varga Mihály pénzügyminiszterhez és Palkovics László technológiai és ipari miniszterhez, hangsúlyozva, hogy a civil szervezetek, különösen a civil fenntartású szolgáltatást nyújtó intézmények áram- és gázfelhasználása meghaladja az átlagfogyasztást.



A MEOSZ elnöke azt kérte, hogy a civil szervezetek, különösen a civil fenntartású szolgáltatást nyújtó intézmények lakossági fogyasztónak minősüljenek, hasonlóan az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállókban élők felhasználási helyeinek üzemeltetőihez.



Kitért arra is, hogy sok olyan szolgáltatás is működik a fogyatékossággal élő embereknek, amelyeket civil szervezetek nem intézményes keretek között nyújtanak. E szolgáltatások és intézmények működésképtelensége hatalmas terhet jelenthet az államnak - írta.



A MEOSZ mindezek miatt kezdeményezte a kormányrendelet módosítását úgy, hogy a rezsivédelem szabályai legyenek érvényesek a civil szervezetekre, különös tekintettel az általuk fenntartott egészségügyi és szociális alap-, illetve szakellátását működtető, valamint a köznevelési intézményekre is - közölték.



Korábban a MEOSZ a fogyatékossággal élő embereknek kért mentességet az energia piaci árának megfizetése alól.