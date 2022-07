Állati

Napokig üldöztek egy kengurut a Börzsönyben, most elkapták

Kedden sikerült befogni egy kengurut a Börzsönyben, amelyet már több napja üldöztek - írja a Bors.



Nem tudni, hogy a kenguru honnan szökött meg, de már napok óta kóricált a Börzsönyben, és Királyrét közelében például egy autó elé is kiszaladt. Az állatról több videót is közzétettek a Facebookon.



A kengurunak sokáig sikerült elmenekülnie a helyi nemzeti park munkatársai elől, kedden azonban végre sikerült befogni. A szerint szerint az állatot Kosdon, a Robirtok nevű állatsimogatóban fogadták be addig, amíg vissza nem kerül a gazdájához.



Néhány napja Csepelen is megszökött egy kenguru.