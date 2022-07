Illegális bevándorlás

Bakondi: naponta átlagosan ötszáz határsértőt fognak el

Bakondi György súlyos bűncselekménynek nevezte az embercsempészetet és azt is, ha az illegális bevándorlók fizikai erőszakot alkalmaznak, miközben átlépik a határt. 2022.07.20 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Naponta átlagosan ötszáz határsértőt fognak el, de időnként még ennél is többen próbálkoznak átjutni a határon - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György a műsorban jelentősnek és bonyolultnak nevezte a migrációs helyzetet, olyannak, amely láthatóan nem fog mérséklődni, sem pedig javulni.



A javulást az okozhatja, hogy ha az Európai Unió újraértékeli a migrációs politikáját és az embercsempészést nem bocsánatos bűnként kezeli - fogalmazott.



Hozzátette, hogy bár az unióban is tapasztalható valamifajta szemléletváltozás, döntéshozói szinten továbbra is a kvóták szerinti elosztást erőltetik.



"Az biztos, hogy véget vethetne a migrációnak az, hogy ha világos üzeneteket küldene az Európai Unió az útnak indulást tervezőknek vagy akár az embercsempészeknek, hogy nincs mód illegális határátlépésre, nincs mód a jogszabályok semmibe vételére" - mondta.



Felhívta a figyelmet, hogy az idén már 120 ezer embert és 900 embercsempészt fogtak el a határon; ez körülbelül háromszoros növekedést jelent az illegális határátlépők számában az előző év azonos időszakával összehasonlítva, míg az embercsempészek száma megduplázódott.



"Tehát, ki lehet mondani, hogy a déli határon nagyon komoly nyomásnak van kitéve a határőrizeti rendszer" - hangsúlyozta, hozzátéve: ezért is döntött úgy a kormány, hogy fejleszti a rendszert, például a határvadászok bevonásával.



A főtanácsadó a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kifejtette, hogy Hercegszántó térségében folytatják a határkerítés kiépítését, a már létező szakaszokat pedig magasítják, hogy így akadályozzák meg a "létrás támadásokat".