Természet

Késő esti programokkal várják a látogatókat a Szegedi Vadasparkban

Különleges esti programokkal várják szombaton, illetve augusztus 26-án a Szegedi Vadasparkban a látogatókat - tájékoztatta Veprik Róbert igazgató az MTI-t.



A Szegedi Vadaspark legnépszerűbb nyári programja az esti állatkerti túra. Szürkület idején és napnyugta után sejtelmesebb, misztikusabb az erdő, ahol számos kifutóban még este is kinn tartózkodnak az állatok.



Más állatkertekhez képest a szegedi séta különlegessége, hogy a vadaspark 45 hektáros területe változatos élőhelyekkel számos vadon élő állatnak is otthont ad. Az itt lakó őzek, vízimadarak, hattyúk napközben, amikor a látogatók járják a park útjait, ösvényeit, elhúzódnak az emberek közeléből, de a sötétben előmerészkednek.



A kora este kezdődő programokon az ázsiai elefántok háza előtt a kicsiket játéktér várja, ahol az ügyességi és állatfelismerős feladatok mellett a bátorságukat is próbára tehetik "nemszeretem" állatok simogatásával.



Természetesen nem maradnak el az esti látványetetések, állatbemutatók sem, amelyek során nagyragadozók és vastagbőrűek vacsoráját egyaránt megnézhetik az érdeklődők, és az ismeretterjesztő rendezvényen ezekről a fajokról is számos érdekességet hallhatnak. Előbb a szibériai tigrisek kapnak enni, vacsorájukat egy műbivaly rejti, majd az indiai orrszarvúak részesülnek az egész napi dagonyázás után gyümölcsös felüdülésben. Az esti programok közül nem maradhat ki a borjúfókák tréningje sem, ezt a foltos hiénák etetése követi.



Az est leglátványosabb eseményének az oroszlánok, illetve az ázsiai elefántok számára szervezett különleges program ígérkezik. Az oroszlánoknak a gondozók egy műzebrát készítettek, az elefántok feladata pedig jó néhány dinnye szakszerű és illedelmes felbontása és elfogyasztása lesz.



Az estet már jóval napnyugta után a rozsomákok látványetetése zárja, a népnyelvben torkosborznak hívott állatoknak a gondozók azonban nem egyszerűen felszolgálják a vacsorát, annak megszerzéséért meg is kell dolgozniuk.



A Szegedi Vadasparkban a nyáron szombatot követően még egy estén várják a szokásos zárást követően érdekes programokkal a látogatókat: augusztus 26-án, az állatkertek éjszakája című országos rendezvény keretében.