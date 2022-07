Energiabiztonság

500 millió köbméter földgázt vásárol Szerbia Magyarországtól

Szerbia 500 millió köbméter gázt vásárol Magyarországtól, és itt is fogja tárolni azt - írja a Telex a szerb pénzügyminiszter, Szinisa Mali közlése alapján.



A cikkben emlékeztetnek, hogy ez a megállapodás nem új, mert

a két ország június tizedikén jelentette be, hogy minden eddiginél átfogóbb energetikai megállapodást írtak alá Szijjártó Péter belgrádi látogatásakor.



Azt nem tudni, hogy ezt a mennyiséget honnan szerezte be Magyarország.



A szerbek két cégtől, az MVM-től és a MET-től vásárolnak, és ezt a gázmennyiséget október elsejéig tárolják Magyarországon. Októberben napi három millió köbméter felhasználására jogosultak, a téli hónapokban, vagyis novembertől februárig napi hatmillió köbméterhez juthatnak hozzá, márciusban pedig ismét napi három millió köbmétert igényelhetnek.



A Nova hírportál azt írta, hogy az ország 250 millió euró előleget már át is utalt Magyarországnak, július végén pedig újra fizetnek.