Demonstráció

Megindult a forgalom a Margit hídon, kiszorították a tüntetőket

Megindult a forgalom a Margit hídon, a rendőrök kiszorították a tüntetőket az úttestről hétfő délelőtt.



A megmozduláson, amelyet ételfutárok hirdettek meg hétfő reggelre, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról, a katáról szóló törvény szigorítása és a rezsiköltségek emelkedése ellen tiltakoztak.



A túlnyomórészt robogóval és biciklivel, ételkiszállító cégek pólóiban és dobozaival megjelent néhány száz demonstráló először a külső sávot foglalta el a híd északi oldalán, majd a másik oldalon is, végül mindkét irányban lezárta a hidat a pesti hídfőnél, a Jászai Mari tér közelében - jelentette az MTI tudósítója a helyszínről. A tüntetők végül 8 óra előtt a Margit hidat teljes szélességében elfoglalták. A rendőrök a forgalmat a budai és a pesti oldal felől is elterelték.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon 9 órakor azt írta, az előzetesen bejelentett gyűlés véget ért, de a résztvevők továbbra is teljes szélességében elfoglalják a Margit hidat. A rendőrök felszólították a tüntetőket, hogy hagyják el a villamossíneket és az úttestet. A tiltakozók egy csoportja közben megindult a Nyugati tér, majd az Oktogon irányába, majd tovább az Andrássy úton a Bajcsy-Zsilinszky út felé, ezután a Kossuth Lajos utcán haladtak tovább.



Ezt követően rendőrök vonultak fel a hídra mindkét hídfőnél. Az MTI helyszínen lévő tudósítója azt látta, hogy a tüntetők csoportját az úttestről a híd déli járdára szorította a rendőrség, a rendőrök néhány embert kiemeltek a csoportból.



A BRFK 11 óra előtt azt közölte, hogy a Margit hídon mindkét irányban megindult a forgalom.



Nem sokkal később azt írták: "a rendőrök szabálysértés tovább folytatása miatt előállítottak öt embert, akik a többszöri felszólítás ellenére sem mentek fel a járdára".

Fotó: MTI/Balogh Zoltán