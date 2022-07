Budapesten

Tüntetők foglalták el a Margit hidat Budapesten

Tüntetők zárták el a Margit hidat hétfő reggel, a híd pesti hídfőjénél, tiltakozva a kisadózó vállalkozások tételes adójáról, a katáról szóló törvény szigorítása és a rezsiköltségek emelkedése ellen. A megmozdulást ételfutárok hirdették meg.



A túlnyomórészt robogóval és biciklivel, ételkiszállító cégek pólóiban és dobozaival megjelent néhány száz demonstráló először a külső sávot foglalta el a híd északi oldalán, majd a másik oldalon is, végül mindkét irányban lezárta a hidat a pesti hídfőnél, a Jászai Mari tér közelében - jelentette az MTI tudósítója a helyszínről. A tüntetők végül 8 óra előtt a Margit hidat teljes szélességében elfoglalták a Jászai Mari tér közelében.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon azt írta, hogy a rendőrök a forgalmat a budai és a pesti oldal felől is elterelik. A "beragadt" járművek a síneken tudtak megfordulni, illetve a híd felhajtójáról fordultak vissza a körút pesti része felé. A járdák és a biciklisávok továbbra is járhatók.