Rezsicsökkentés

Tíz évig titkos, mennyibe kerül az idei augusztus 20-ai tűzijáték

Egyelőre titkolja a Magyar Turisztikai Ügynökség, hogy mennyi közpénzt terveznek elkölteni az államalapítási ünnepség programjaira, valamint az Európa legnagyobbjaként beharangozott tűzijátékra. 2022.07.17 20:22 ma.hu

A Magyar Turisztikai Ügynökség azt közölte, az augusztus 20-i tűzijáték ára az adat keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános.



Arról már június végén hallani lehetett, hogy az idei augusztus 20-i tűzijáték minden eddiginél grandiózusabb lesz. A rendezvények kommunikációs ügynöksége akkor arról beszélt, hogy Európa legnagyobb tűzijátékát tekinthetik majd meg az érdeklődők.



Azóta az is kiderült, hogy erről a tervről annak ellenérse sem tett le a kormány, hogy az elmúlt egy hétben több megszorító intézkedést, valamint energia-veszélyhelyzetet is bejelentett. A tervek szerint a programsorozat négynapos lesz, a Duna felett pedig 32 percig tart majd a tűzijáték. Azt viszont nem lehet megtudni, hogy a kormány erre mennyit fog költei.



Tavaly, amikor a mostaninál kisebb ünnepséget terveztek, számításaink szerint nettó 5,5 és 7,9 milliárd forint közötti összeget költhettek el. Az idei évben ennek biztos, hogy a többszörösét égetik majd el, ám ez nemcsak most, de hosszú éveken át biztosan nem is fog kiderülni, ez az adat ugyanis tíz évig titkos marad – írta meg az Átlátszó.



A Párbeszéd június végén fordult közérdekű adatigényléssel az előzetes költségbecslésről. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényre hivatkozva azt írta, hogy az adat a keletkezéstől számított tíz évig nem nyilvános.