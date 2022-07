Tiltakozás

A Parlamentig jutottak a hídfoglaló tüntetők az éjjel

Szombaton délutánra Márki-Zay Péter hirdetett meg tüntetést "Ébredj, Magyarország! Kiállás a rendszer áldozataiért" címmel. Ide (Jászai Mari tér) este hét órára pár ezren érkeztek meghallgatni a beszédeket. Mire Márki-Zay megszólalt, a tudósítások szerint mintegy nyolcezren lehettek ott.



Márki-Zay arról beszélt, hogy a legnagyobb veszély jelenleg az "igérgető, hazug" miniszterelnök, akinek ez a hét volt az őszödi beszéde. Hazudtak reggel, délben és este, hogy klasszikust idézzek. A rezsicsökkentés ebben a formában nem fenntartható, ami érdekes, hogy ezt most nem én mondtam, hanem ők mondták. Gratulálok Orbán Viktornak, 100 nap alatt sikerült mindent meghazudtolni, amit előtte mondtak.



Márki-Zay Péter beszéde után a tömeg felözönlött a Margit hídra, volt, aki megdobálta az arra járó taxisokat. Perceken belül már nem volt jármű a hídon. A tömeg az "aki dudál velünk van" rigmust skandálta. A tüntetők ezután a Nyugati pályaudvar felé vonultak, majd onnan az Oktogon irányába mentek tovább. A késő esti órákban a Deák tér felé vették az irányt. A Király utcánál volt egy kisebb incidens: egy idősebb férfi csőcseléknek nevezte a tüntetőket, mire válaszul leöntötték vízzel. A vonulók végül az Erzsébet híd felé vették az irányt, de ott a futárok elterelték őket, mondván, hogy ott könnyedén beszoríthatják őket a rendőrök.



A 444 szerint a demonstráció végén a párezres tömeg egy része felvonult a Margit hídra, majd pár perc után a Nyugati tér felé indult. A tiltakozók láthatóan konkrét cél nélkül vonultak az Oktogonig, majd ott jobbra fordultak a Deák tér felé.

A tüntetők a Bajcsy-Zsilinszky út és Andrássy út sarkán megállapodtak, többen leültek a kereszteződésnél az aszfaltra, "Ez lesz minden nap!" - skandálták. A forgalmat leállítják, az autósok többsége dudál, de nem dühükben, hanem inkább szimpátiájukat kifejezve. Ismét úton a tömeg, a kiskörúton a Kálvin tér irányába mennek. Ezren lehetnek körülbelül, többségükben huszonéves fiatalok. "Mocskos Fidesz" skandálják.



A lap szerint a spontán útlezárás működik. Ha valaki nagyon át akar menni, őt átengedik. Csak akkor van nagyobb fennakadás, amikor a tüntetők megpihennek egy kereszteződésben. Rendőrt nem látni, hátul biztosítják a menetet. Feszkó csak aggreszívabb taxisokkal van. Még az "Orbán Viktor, a kurva anyád"-at is úgy éneklik, mintha koncerten lennének, nem tüntetésen.



Ezután a Telex szerint a nagykörútról a Podmaniczky utcára fordultak, ez új útvonal. Többen emlegették, hogy parlament, parlament, valószínűleg oda tartanak. Korábban fogyatkozni tűnt a tiltakozók száma, de helyszínen lévő kollégáink szerint az elmúlt félórában érezhetően többen lettek.



Rendőrök várják a parlamentnél a menetet - írja a lap -. A lépcsőhöz most érkezett 30-40 rendőr készenlétis sisakkal, plusz voltak itt már vagy húszan. A tüntetők a Kossuth téren is leültek, illetve sokan még most érkeznek az Alkotmány utcából. Itt is zúg az Elkúrtad! és az Orbán, takarodj! Most már a parlament teljes széltében áll a rendőrsorfal, hátul az árkádok alatt várakozik az erősítés. Ez lesz mindennap! Ez a legújabb rigmus, amit skandálnak a Kossuth téren.



A himnuszt éneklik, többször is. Először csak simán énekelték, a végén megtapsolták magukat. Másodszor pedig már a szokásos zenei alapra, bár kicsit furcsa a vége, a hangszerek lecsengése után nem a Ria-Ria-Hungária!, hanem a Mocskos Fidesz, Mocskos Fidesz! rigmus zárta a Kölcsey-Erkel duó dalát - zárja tudósítását a Telex.



A kormánypárti sajtó és az MTI eddig nem tudósított az eseményekről.