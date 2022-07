Rezsicsökkentés

Mégis kaphatnak plusz rezsikedvezményt, akik csak áramot használnak?

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a szabályok kialakítása során külön foglalkoznak azok helyzetével, akik csak áramot fogyasztanak, gázt pedig egyáltalán nem, vagy csak nagyon keveset.



Az új rezsivédelmi szabályok kidolgozása során minden élethelyzetet, speciális életkörülményt igyekszik megvizsgálni az energia-veszélyhelyzeti operatív törzs - mondta a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában Dömötör.



Az államtitkár szerint az új részletszabályokon jelenleg is dolgoznak a szakemberek. Ezeket az energia-veszélyhelyzeti operatív törzs véglegesíti majd, a vonatkozó rendelet is hamarosan megszületik - tette hozzá.



A részletszabályok az árképzésre, a szabályozás módjára is kiterjednek majd. Külön foglalkoznak továbbá azok helyzetével, akik csak áramot fogyasztanak, gázt pedig egyáltalán nem, vagy csak nagyon keveset, továbbá kitérnek a kistelepüléseken élők helyzetére és a nagycsaládosok védelmére is - emelte ki Dömötör Csaba.