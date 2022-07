Háború

Méltányos bért ígér a kormány a katonáknak, a rendőröknek és a határvadászoknak

Méltányos bért ígért a katonáknak, rendőröknek és határvadászoknak szombati közös budapesti sajtótájékoztatóján Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.



Mindketten felidézték, hogy az elmúlt időszakban a rendvédelmi és a honvédelmi ágazatban is történtek illetményfejlesztések, és fegyverpénzt is adtak.



Rétvári Bence kifejtette: a szomszédban dúló háború, a világszerte tapasztalható gazdasági nehézségek azt vetítik előre, hogy fokozódni fog a migrációs nyomás, és ennek kezelésében fontos szerepük lesz a rendvédelmi szerveknek, köztük a most felállítandó határvadász ezrednek. Kiemelte, hogy nemcsak az illegális migránsok száma nő, hanem a fegyvercsempészek is egyre erőszakosabbak. Pár napja az ország déli határától nem messze "bandaháború" dúlt. Ezért fontos, hogy a határvadászok védjék meg a déli határt, az odavezényelt rendőrök pedig eredeti szolgálati helyükön védjék a magyar emberek biztonságát.



A határvadászok feladata lesz a déli és az uniós külső határok védelme, lesz fegyverhasználati, igazoltatási, előállítási joguk is. A határvadászok kiképzésük alatt 300 ezer, utána 400 ezer forintos illetmény kapnak.



Rétvári Bence azt is elmondta, hogy a rendőröknek is "érezhetően magasabb" fizetést kínál a kormány. Ők szeptember elsejétől újabb béremelésben részesülnek, a tiszthelyetteseknél ez átlagosan 30-44 százalékos, a tiszteknél 18-25 százalékos növekedést jelent majd. Így szeptembertől a pályakezdő tiszthelyettesek az eddigi 267 ezer forint helyett 384 ezer forintos, a pályakezdő tisztek az eddigi 393 ezer forint helyett 510 ezer forintos illetményt kapnak.

Mindezt meg kell tenni, mert - ahogy a világ többi országában - Magyarországon is felértékelődött a biztonság. A háborúk korszakában sok a bizonytalanság. A magyar kormány feladata a biztonság erősítése - jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf is hangsúlyozta, a szomszédos Ukrajnában "egy véres, szűnni nem akaró" háború van és a déli határon is folyamatosan növekszik a nyomás. Ezért a napokban utasítást adott, hogy a Magyar Honvédség készenlétét növeljék. Fontos, hogy a katonák a koronavírus-járvány elleni védekezés során a kórházakban, valamint az illegális migráció miatt a déli határon ellátott feladataiktól visszatérhessenek a gyakorlótérre, készülhessenek a "katona szakma legmagasabb szintű folytatására" - fogalmazott.



Azt mondta: fontos, hogy a katonák is az előttük álló feladatokkal arányos illetményben részesüljenek; az illetményüket két lépcsőben, szeptemberben, majd 2024 januárjában emelik újra.



Ezek nyomán egy kezdő közkatona jelenlegi 280 343 forintos illetménye szeptembertől 399 180 forintra, 2024 januárjától 439 098 forintra, míg egy kezdő őrmester illetménye a jelenlegi 375 064 forintról szeptembertől 421 834 forintra, 2024 januárjától 509 287 forintra emelkedik - ismertette a honvédelmi miniszter.



"A békéhez erő kell" - jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hozzátéve: "a katonák számíthatnak Magyarország kormányára, a magyar emberek pedig számíthatnak a Magyar Honvédségre".