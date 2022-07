Háború

Orbán Viktor 7 pontban próbálja a szánkba rágni, mit nem értünk

A kormányfő szerint ki kellett hirdetni az energia-veszélyhelyzetet, emellett pedig elrendelte egy operatív törzs felállítását is, amelyet Gulyás Gergely miniszter vezet.



A miniszterelnök elmondta: "a rezsicsökkentés érdekében hozzá kellett nyúlnunk az átlagos fogyasztás feletti mennyiségekhez", vagyis "próbáljuk megmenteni a rezsicsökkentést" úgy, hogy aki átlagos mennyiségű energiát fogyaszt, annak továbbra is legyen csökkentett rezsije, aki azonban az átlag fölött fogyaszt, annak piaci árat kell fizetnie, vagy ha tud, akkor próbáljon meg visszajönni az átlagos szint alá. "Most kénytelenek vagyunk az átlag fölötti fogyasztására kivetni a valódi árat, ha ezt nem így tennénk", akkor a teljes rezsicsökkentési politikát meg kellene szüntetni - hangsúlyozta.



Arról is beszélt, hogy Magyarország nehezebb helyzetben van, mint a gazdagabb nyugatiak, mert igaz, hogy ott nincs rezsicsökkentés, és ezért teljes árat fizetnek, de a teljes rezsiár kifizetése kisebb hányada a fizetésüknek, mint az Magyarországon lenne. A baloldal sosem támogatta a rezsicsökkentést, "mi bevezettük", és hosszú időn keresztül az egész lakosságra fenntartották, "most pedig az átlagfogyasztás tekintetében tudjuk megvédeni" - közölte.



Arról is beszélt, hogy a katával egy egyszerű és kezelhető adózási formát akartak létrehozni olyan kisvállalkozásoknak, amelyek a lakosságnak adnak szolgáltatást. De a cégek rájöttek, hogy van értelme, ha ráveszik a munkavállalókat, hogy "menjenek át katába", és ma 450 ezer katásból körülbelül 300 ezer cégnek, leginkább egy cégnek számláz, tehát valójában színlelt szerződésről van szó - magyarázta. Hozzátette: most, hogy háború van, és háborús gazdasági logikában kell gondolkodni, "ez nem fér bele".