Orbán megemelte a miniszterek fizetését havi 650 ezer forinttal

Az eddigi 1,9 millió forint helyett az új kormány hivatalba lépése óta már több mint 2,6 millió forintot keresnek. 2022.07.15 19:06 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelentősen nőtt az új kormányban a miniszterek fizetése a kormány oldalára feltöltött dokumentumok szerint. A parlament júniusban elfogadott egy törvénymódosítást, amely nemcsak Orbán Viktor fizetését emelte meg, de egyedül az ő döntésére bízta, hogy mennyi fizetést ad a kormánya tagjainak és az államtitkároknak – írta az Rtl.hu.



Korábban a 24. hu is foglalkozott a kérdéssel, és bár a dokumentumok akkor még nem voltak elérhetőek, a portál a vagyonbevallásokból arra következtetett, hogy a kormányfő élhetett a törvénymódosítás adta lehetőséggel, az államtitkárok és a miniszterek fizetését is megemelte.



A kormány oldalára a napokban – visszadátumozva – feltöltött dokumentumok szerint az előző kormányban az 5 millió forintot kereső Süli János és Mager Andrea kivételével havonta bruttó 1 979 400 forintot kaptak a miniszterek a munkájukért. Május 25-től viszont 2 632 800 forintra nőtt a fizetésük. Az előző kormányban is dolgozó minisztereknek így 653 400 forintos emelést kaptak. Ez 33 százalékos emelés, ami jóval meghaladja az éves inflációt és az átlagkereset növekedését is.

A múlt heti Kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, hogy két miniszter, Nagy Márton és Csák János havi ötmillió forintot kap a munkájáért, de „a többiek maradtak ott, ahol voltak”. A miniszter arra is hivatkozott, hogy eddig is a miniszterelnök döntött a kormánytagok fizetéséről, és ő 2018 óta következetesen az előző évi átlagbér hatszorosában határozza meg azt. A most meghatározott fizetés ennek megfelel, mert a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly bruttó 438 814 forint volt az átlagkereset az országban. Az előző években azonban nem emelték a miniszterek fizetését. Utoljára 2019-ben változott, akkor 1 782 100 forintról nőtt 1 979 400 forintra – írja az Rtl.hu.



Korábban Orbán Viktornak is jelentős emelést szavazott meg a parlament, megduplázták a miniszterelnök fizetését. A legutóbbi Kormányinfón a közszféra béremelése kapcsán Gulyás Gergely azt a választ adta a sajtónak: ha jobb idők jönnek, véget ér a háború, kedvezőbb energiaárak lesznek, akkor ugyanazt a fizetésemelés-ütemet szeretnénk fenntartani, amit az elmúlt tíz évben tapasztalni lehetett, és akkor jöhet majd a közszférában és más szektorokban is a béremelés.