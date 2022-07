Illegális bevándorlás

Bakondi: akár nagyobb migrációs nyomás is lehet, mint 2015-ben

A prognózisok szerint akár nagyobb migrációs nyomás is érheti Európát, mint 2015-ben - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna csütörtök esti műsorában.



Bakondi György szerint ha nem sikerül az ENSZ koordinációjával a kibocsájtó országokba eljuttatni az ukrajnai háború miatt kieső élelmiszer-szállítmányokat, akkor tömegek kényszerülnek arra, hogy elhagyják országukat.



Az illegális bevándorlás ezért "tartósan velünk maradó", az emberek alapvető biztonságát, mindennapjait érintő problémát jelent - mondta.



A főtanácsadót kérdezték arról a csütörtöki, több szerb városban tartott rendőrségi razziáról is, amely során nagy mennyiségű fegyvert, lőszert és szúró eszközöket foglaltak le a migránsoktól.



Az, hogy ezek a bandák erőszakkal, fegyverrel is fellépnek, azt jelzi, "mindenre elszántak", a biztonsági fenyegetés elérte a kritikus határt - közölte Bakondi György.