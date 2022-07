Illegális bevándorlás

Kósa: indokolt a határvadász ezredek felállítása

A déli határra nehezedő elképesztő migrációs nyomás miatt indokolt és szükséges a határvadász ezredek felállítása - hangsúlyozta a közmédiának Kósa Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke, a Fidesz-frakció védelmi és bevándorlásellenes kabinetjének csütörtöki kihelyezett ülésén, Röszkén.



Közölte: az első ütemben 2200, a második ütemben pedig 1800 határvadászt kívánnak bevonni a magyar határ védelmébe.



Ugyanakkor újra kell gondolni a határvédelemről szóló jogi eszközrendszert is, hiszen az ezt szabályozó, 1974-ben még Jugoszláviával kötött "ősöreg" megállapodás semmilyen módon nem alkalmazható a jelenlegi viszonyok között - tette hozzá Kósa Lajos.



A migrációs helyzet érzékeltetésére elmondta, hogy amíg 2018 első félévében 3 ezer határsértővel szemben intézkedtek, addig az idei első félévben már 114 ezer volt a határsértők száma; míg 2019-ben naponta átlagosan 30-an próbálták illegálisan átlépni a határt, 2022-ben 580-an.



Hozzáfűzte, hogy az elmúlt év egészében 123 ezer illegális migránssal szemben intézkedtek a hatóságok.



A fideszes politikus kitért arra, hogy a határsértők ráadásul egyre agresszívabbak, előfordult fegyveres támadás rendőrök és katonák ellen, illetve embercsempész- és migránsbandák lövöldöznek egymásra.



A képviselő szerint ebben a helyzetben szükség van a rendőrségi törvény módosítására is, mert most bizonyos esetekben ki vannak szolgáltatva a migránsoknak, és tényleg az életüket kockáztatják azok, akik felelnek a schengeni határ védelméért és az ország biztonságáért. Ennek érdekében az Országgyűlés őszi ülésszaka előtt egyeztetni szeretnének a kormánnyal és a parlamenti erőkkel - mondta Kósa Lajos.