Felsőoktatás

Megkapták diplomájukat a Debreceni Egyetemen végzett első pilóták

Megkapták diplomájukat a Debreceni Egyetemen végzett első pilóták - közölte az intézmény sajtóközpontja az MTI-vel szerdán. A hivatásos pilóta oklevelet nyolc - jordán, kazah, kenyai, magyar, mongol, török és ukrán - pilóta vette át.



A pilótaképző intézmény indításáról szóló szándéknyilatkozatot 2014. szeptember 19-én írta alá a Wizz Air a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, a Debreceni Egyetemmel és a Pharma-Flight Kft.-vel - olvasható a közleményben.



A hivatásos repülőgép-vezetői alapképzési szak 30 fővel - 28 Stipendium Hungaricum ösztöndíjassal, egy-egy külföldi, illetve magyar önköltséges hallgató részvételével - 2018 szeptemberében indult - írták.



A képzés népszerűségét bizonyítja, hogy mára többszörös a túljelentkezés az egyébként szigorú bemeneti követelményeket támasztó szakra - idézi a közlemény Győri Gyulát, a repülőmérnöki kihelyezett tanszék vezetőjét.



Az első évfolyam hallgatói Dél-Koreából, Egyiptomból, Indiából, Jordániából, Kazahsztánból, Kenyából, Koszovóból, Magyarországról, Moldovából, Mongóliából, Nigériából, Tanzániából, Törökországból és Ukrajnából érkeztek.



A következő években tovább bővült a képzés iránt érdeklődő országok száma, hiszen Azerbajdzsán, Banglades, Brazília, Japán, Jemen, Kirgizisztán, Kolumbia, Kuvait, Laosz, Pakisztán, Szerbia, Szingapúr, Thaiföld, Tunézia és a Zöld-foki-szigetek diákjai is megkezdték a repülőmérnöki alapképzést.



A hét féléves képzés során a tantárgyak felölelik a természettudományi, a gazdasági és humán ismereteket, a szakmai törzsanyagot, valamint a differenciált szakmai tudásanyagot - írták.



Ismertetésük szerint a hallgatóknak tanulmányaik során három kötelező repülési gyakorlatot kell végezniük, a 3. félévtől kezdődően a szorgalmi időszakban napi repüléseken is teljesítenek gyakorlatot, majd a képzés végén a gyakorlati vizsgát teljesítve szerezhetnek szakszolgálati engedélyt.



A repülőmérnöki - korábban hivatásos repülőgép-vezetői - alapképzési szak volt az első olyan képzés, amelyet a műszaki kar kimondottan a közlekedéssel és áruszállítással foglalkozó iparág számára indított. Azóta a légiiparnak más szakembereket is képeznek, így a karon a műszaki menedzser alap- és mesterképzési szakon légiközlekedési menedzsment specializáció, a járműmérnöki alapszakon pedig légijárművekkel kapcsolatos specializáción is tanulnak hallgatók - közölte Husi Géza, a műszaki kar dékánja, a tanszék vezetője.



A hét féléves képzés a mostani végzősök esetében nyolc félévig tartott. Ennek oka a gyakorlati repüléseket korlátozó intézkedések voltak, amelyeket a koronavírus-járvány és az ukrajnai háborús helyzet miatt vezettek be.



A Debreceni Egyetemen elsőként végzett pilóták a jövőben mérnökként, valamint az ATPL szakszolgálati engedély megszerzésével pilótaként is vállalhatnak munkát - közölte az egyetem.