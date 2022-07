Ukrajnai háború

Kiderült, miért váltották le Ukrajna budapesti nagykövetét

Az ukrán elnök szombaton több nagykövetet is visszarendelt, köztük volt Ljubov Nepop is. 2022.07.12 11:13 ma.hu

Mint ismeretes, több nagykövetet, köztük a berlinit és a budapestit, Ljubov Nepopot is leváltotta posztjáról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az elnöki rendelet nem fűzött indoklást a döntéshez.



Az Index megkereste Ukrajna Magyarországi Nagykövetségét, lehet-e bármit tudni a menesztés okáról, a konzulátus pedig válaszában azt írta: "Az utóbbi időben Ukrajna elnöke több nagykövetet hívott vissza, beleértve Ljubov Nepop nagykövet asszonyt is. Ahogy Volodimir Zelenszkij elnök úr kijelentette a beszédében, ennek oka a rotáció, amely szokásos része a diplomáciai gyakorlatnak. Azonban egyelőre a nagykövet asszony továbbra is ellátja nagyköveti munkáját."