Öngyilkos lett Claessens Peter, a leggazdagabb magyarok egyike

A Somogy megyei vállalkozó, Claessens Peter önkezével véget vetett az életének a saját otthonában – értesült az Mfor.hu. Halálhírét több hozzá közel álló személy is megerősítette a lapnak. Az újság úgy értesült, hogy üzleti és családi nehézségei is voltak, adócsalás miatt a NAV vizsgálatot folytatott ellene, gyanúsítottként megtörtént a meghallgatása is, de vádat nem emeltek ellene.



Az agráriumban tevékenykedő vállalkozó és testvérei a 32,4 milliárdos vagyonukkal az 55. leggazdagabbnak számítottak Magyarországon A 100 leggazdagabb listája szerint. A Claessens-család cégét vezető Peter 1995 óta élt Magyarországon Somogyszob Nagybaráti-pusztán.



A családja tulajdonában lévő cég árbevétele tavaly meghaladta a 30 milliárd forintot, adózás előtti eredménye pedig 5 milliárd forint körül mozgott.



Idén júniusban Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott, amivel az agrárgazdaság területén végzett, különösen az innovatív technológiák hazai alkalmazása terén nagy jelentőségű, több évtizedes munkáját ismerték el.



Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.