Logisztika

Várhatóan ősztől kezdenek működni a Magyar Posta új csomagautomatái

Várhatóan az ősz elejétől üzemeli be a Magyar Posta új csomagautomatáit, amelyekből az elsőt pénteken helyezték ki a II. kerületben.



A cég közölte, hogy a milliárdos nagyságrendű beruházásban több száz csomagautomatát szereznek be a már üzemelő 51 mellé; az új berendezések felét Budapesten és Pest megyében helyezik ki.



A tájékoztatás szerint a következő hetekben az új automaták elhelyezése a fővárosban, az agglomerációs településeken, majd a vidéki nagyvárosokban folytatódik.



Kiemelték, a beruházás célja, hogy a Magyar Posta modern, minőségi logisztikai szolgáltatásokat tudjon nyújtani az ügyfeleknek, és támogassa a magyarországi e-kereskedelem fejlődését.



A posta a berendezéseket a lakosság számára könnyen megközelíthető helyekre telepíti, például benzinkutak, bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi egységek közelébe - írják a közleményben.



Schamschula György, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta, olyan modern, európai színvonalú logisztikai szolgáltatást építenek, amely teljeskörűen lefedi a lakossági és az üzleti igényeket. Nem elég ezen a piacon a csomagok gyors szortírozása és kézbesítése, biztosítani kell a vásárlóknak az átvétel rugalmasságot is Győrtől Nyíregyházáig. Ezt az elvásárt teljesítik a csomagautomaták azzal, hogy 24 órában állnak rendelkezésre - tette hozzá.