Kedden már érkezik az emelt nyugdíj

Aki postai úton kapja a nyugdíját, annak a szokásos naptári napon viszi a postás a kiegészítő emeléssel növelt nyugdíjat.

Átlagosan 52 ezer forint pluszpénzzel számolhatnak júliusban a nyugdíjasok; akik bankszámlára kérték az utalást, már július 12-én megkapják a július havi nyugdíjuk mellett a nyolc havi nyugdíj után járó emelést is.



Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, hogy a kiegészítő emeléssel mintegy 2,5 millió nyugdíjasnak együttesen 184 milliárd forint pluszpénzt folyósít az államkincstár.



A bankszámlára két utalás érkezik, az első a júliusi, 3,9 százalékkal emelt nyugdíj, míg a második a január-júniusi hathavi időszakra visszamenőlegesen járó emelés összegét és a 13. havi nyugdíj különbözetét foglalja magában, egy összegben - ismertette.



Aki postai úton kapja a nyugdíját, annak a szokásos naptári napon viszi a postás a kiegészítő emeléssel növelt nyugdíjat és a visszamenőlegesen járó korrekciót - mondta az államtitkár. A postai kifizetések esetében az utalványon látható a két kifizetés összege - jegyezte meg.



"A kormány, ahogy minden évben, idén is garantálja az inflációkövető nyugdíjemelést" - hangsúlyozta Tállai András. Emlékeztetett, hogy a januári, 5 százalékos nyugdíjemelés után a háborús infláció miatt idén júliusban érkezik az évközi nyugdíjkiegészítés. Újabb nyugdíj-korrekcióról pedig ősszel - az éves várható infláció mértékének ismeretében - tud majd dönteni a kormány - ismertette, hozzátéve, "mindezek mellett az idősek védelme érdekében jövőre is biztosítjuk a 13. havi nyugdíjat".