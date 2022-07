EU

A forintgyengülés igazi oka uniós politikai nyomásgyakorlás

Az Európai Bizottságnak fel kellene függesztenie a Magyarországnak szánt uniós források 100 százalékát - állítják az európai parlamenti képviselők egy jogi tanulmányra hivatkozva. "Évente valamivel több mint 6 milliárd euróról van szó" - mondta Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő szerdán Strasbourgban újságíróknak. A nyilatkozatot a jobbközép néppárti, a szocialista S&D és a liberális Renew Europe EP-képviselői is támogatták.



Mind a négy EP-képviselő nyilatkozatot tett, miközben egy 36 oldalas jogi elemzést mutatott be a kérdésről. Petri Sarvamaa finn jobbközép képviselő szerint a pártok közötti megállapodás ellentmond a magyar kormány azon állításának, hogy a bizottsági vizsgálat egy baloldali és politikailag irányított összeesküvés része.



A tanulmány, amelyet három jogászprofesszor készített, amellett érvelt, hogy a bizottságnak fel kellene függesztenie a Magyarországnak szánt uniós források 100 százalékát, mivel a magyar jogállamisági jogsértések "annyira alapvetőek, gyakoriak vagy széles körben elterjedtek, hogy a költségvetési végrehajtási és ellenőrzési rendszer teljes kudarcát jelentik egy tagállamban".



A jelentés egyebek mellett megjegyzi, hogy Magyarország több mint egy évtizedes múltra tekint vissza az uniós forrásokkal való rossz gazdálkodás terén. A szerzők a magyar korrupciót úgy írják le, mint az ólomcsöveken keresztül folyó szennyezett vizet."Ennek a víznek az emberi fogyasztásra történő szállítását fel kellene függeszteni, amíg a mérgező ólomcsöveket ki nem cserélik" - áll a közleményben.

Amíg Magyarország blokkolja a globális minimumadót, ne kapjon uniós forrásokat?

A globális minimumadó bevezetése mellett foglalt állást az Európai Parlament képviselőinek többsége szerdán, hangot adva annak a véleményének is, hogy a nemzetközi és az európai uniós adózási szabályok nem megfelelőek a modern kor gazdaságában, adóelkerülésre sarkallnak, és hátrányosak a kis- és középvállalkozások számára.



Az állásfoglalásban a képviselők sürgették Magyarországot, hogy vessen véget a globális adóügyi megállapodás "blokkolásának" az Európai Unió Tanácsában. Arra biztatták az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy "ne bocsátkozzanak politikai alkudozásba azokkal a tagállamokkal, amelyek visszaélnek nemzeti vétójukkal", és "mindaddig tartózkodjanak a magyar nemzeti helyreállítási terv jóváhagyásától, amíg Magyarország teljes mértékben eleget nem tesz a rendeletben meghatározott valamennyi kritériumnak". Ha Magyarország kitart vétója mellett, akkor nemzetközi kötelezettségvállalásai teljesítése érdekében az uniónak meg kell fontolnia más lehetőségek és eszközök használatát - tették hozzá.



A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja, az MTI-hez eljutatott közleményében kijelentette: elég Magyarország pellengérre állításából.



A közlemény szerint Győri Enikő fideszes EP-képviselő a szavazás után azt mondta, nem történt meglepetés, a határozat beleillik a Magyarországot lejáratni próbáló döntések sorába. A határozat nem más, mint Magyarország ismételt pellengérre állítása. A nemzeti vétó használata az uniós szerződésekben biztosított joga minden tagállamnak - emlékeztetett.



Kijelentette: a háborús gazdasági környezetben a globális minimumadó elhamarkodott bevezetése elhibázott döntés volna. Mivel a nagy technológiai cégek megadóztatásáról nem született döntés, az amerikai és az ázsiai országok pedig még sehol nem tartanak a globális minimumadó bevezetésével, elhamarkodott elfogadásával Európa súlyos versenyképességi hátrányba kerülne - figyelmeztetett.



Kiemelte: az adópolitika kulcsfontosságú a nemzeti szuverenitásban, arról nemzeti keretek között kell dönteni. Nem létezik közös fiskális politika, ezért kell egyhangúsággal dönteni adózási kérdésekben uniós szinten - tette hozzá.



Győri Enikő szerint a minimumadó bevezetése megkettőzné a magyar vállalkozások terheit, súlyosan veszélyeztetve az ország gazdasági fejlődését. Most a beruházásokat kell támogatni a munkahelyek és a családok védelme érdekében. Olyan megoldást kellene keresni, amely az európai polgárok és a vállalatok érdekeit szolgálja - hangsúlyozta.



"A magyar kormány az adócsökkentések kormánya. Ezt a politikát követjük sikeresen immáron több mint tíz éve" - tette hozzá a fideszes politikus.

Zsarolás?

Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője, az MTI-hez eljuttatott közleményében arra figyelmeztetett, hogy a Fidesz-kormány uniós vétója "bumerángként" csaphat vissza.



"Legyen világos, a magyar kormány vétója kizárólag a zsarolásról szól" - fogalmazott a szocialista politikus, majd hozzátette: a vétó egyértelműen csak a Magyarországnak járó uniós források kompromisszumoktól mentes kikényszerítését célozza.



Véleménye szerint "a Fidesz-kormány zsaroló technikája újabb érv lesz amellett, hogy az európai érdekeket gáncsoló magyar kormány ellen végigvigyék az uniós büntetőeljárásokat". Ez a végén nemcsak jelentős, ezermilliárdokban mérhető uniós forrás, de Magyarország uniós szavazati jogának elvesztésével is járhat. Ez a károkozás kizárólag a Fidesz-kormány bűne és felelőssége - szögezte le. Ha a magyar kormány nem változtat a magatartásán, azzal egész Magyarországnak, minden egyes magyar családnak súlyos és megbocsáthatatlan károkat okoz - tette hozzá Ujhelyi István.

A forint a világ legrosszabbul teljesítő fizetőeszközévé vált? Mint ismeretes, szerdán az euró árfolyama a 417 forintot is megközelítette. A lengyel zloty, a cseh korona és a román lej "köröket ver" a forintra, sőt még az ukrán hrivnya is sokkal jobban teljesített.

Gulyás: a magyar gazdaság alapjai stabilak és erősek

A piacokon vagy a forint árfolyamán látszó nehézség ellenére a magyar gazdaság fundamentumai stabilak és erősek - mondta a Kormányinfón csütörtökön a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Gulyás Gergely ezt azután közölte, hogy a kabinet a szerdai ülésén értékelte a magyar gazdaság és költségvetés helyzetét.



Kifejtette: a legfrissebb, májusi ipari termelési adat 9,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, szinte teljes a foglalkoztatottság, és a kormány minden olyan intézkedést megtett, ami a költségvetés stabilitásához kell. Így a hiánycél idén és jövőre is tartható - fűzte hozzá a miniszter.

Orbán: együtt sikerülhet meghosszabbítani a jó éveket

Hét bő esztendő után a világ hét szűk esztendő felé tart, de ha dolgozunk, együtt sikerülhet meghosszabbítani a jó éveket a magyar mezőgazdaságban - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos küldöttgyűlésének alakuló ülésén, csütörtökön Budapesten.



A kormányfő kiemelte: a mostani nehéz helyzetben van olyan politikai logika, amelynek megnyilvánulását több nyugati országban látni, és amely szerint tekintélyes mértékben az agráriumra akarják hárítani a válság terheit. Magyarországon ilyesmi soha nem fog történni, az agrárium kárára nem fognak válságot menedzselni - jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: itt nem megszorítások vannak, nem az emberekkel, a mezőgazdasággal fizettetik meg a válság árát.



Kifejtette: nem egyszerűen egy párt győzött április 3-án, hanem a magyar vidék győzött, és bár nem szabad lebecsülni a Budapesten kapott támogatást, a választást a vidék nyerte meg. Így a vidéknek jogos elvárásai vannak az új kormánnyal szemben, amelyet pedig kötelezettség terhel a vidék felé - magyarázta. Hozzáfűzte: a kormánynak a vidék igényeit teljesítenie kell, az érdekeit ki kell szolgálnia.



Arról is beszélt, hogy nagyon régen nem volt akkora aszály, mint most, és ha ez nem lenne elég, háború is van a szomszédban, aminek hatására az árak az egekbe szöktek, és ennek a helyzetnek a súlyát, az ezzel járó feladatok súlyát mindenki, az agrárszakemberek, a politikusok és a választópolgárok is érzik. Ilyenkor az egyetlen megoldás az egység, ezért nem véletlen, hogy április 3-án ilyen hatalmas egységben sikerült megnyerni a választást - vélekedett.



A miniszterelnök a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségét (Magosz) régi szövetségesnek nevezte. Egymásra eddig is számíthattak, közösen vállalták a Magosszal, hogy képviselik a magyar agrártársadalom érdekeit és értékeit, és ebből a közös politikai akaratból született meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - emlékeztetett.



Kitért rá: az európai helyzet bonyolult és nehezen megjósolható, mindenkinek új helyzetet hozott a háború. Jelenleg mindent a háború határoz meg, rendkívül kiszámíthatatlan a helyzet, és ilyenkor fontos, hogy mindenki őrizze meg a hidegvérét, stratégiai nyugalomra van szükség - hangsúlyozta.

Úgy látja, ha a gyorsan változó környezet fejleményeire gyorsan reagálnak, olyan hektikus és kiszámíthatatlan lesz a politika, mint az események változása. Kellenek fix pontok, amelyekhez következetesen tartani kell magukat, ilyen a költségvetési hiány megtartása, a rezsicsökkentés, a családtámogatási rendszer, a teljes foglalkoztatás és a nyugdíjak védelme, valamint az államadósság csökkentése - sorolta.



Orbán Viktor szerint, bár a Magyarországot a háború miatt sújtó infláció befolyásolására az ország eszközei korlátozottak, a magyar gazdaságnak van esélye rá, hogy a bonyolult környezetben is találjon egy olyan ösvényt, amelyen haladva kimaradhat a gazdasági válságból.



Közölte: a V4-es országoknak reális esélyük van arra, hogy okos gazdaságpolitikával egy általános európai recesszióból is ki tudjanak maradni. Ha a visegrádi országok képesek Brüsszeltől eltérő módon egy önálló ösvényt kijelölni maguknak, akkor lehetséges, hogy kimaradjanak az európai recesszióból - mondta.



Megjegyezte: persze nem tesz jót, hogy éppen háború van a szomszédban, mert a háború és az oroszok megítélésében különbségek vannak közöttük, de jó esély van arra, hogy a négy ország összehangolva a politikáját egy olyan gazdaságpolitikát valósítson meg, amely a lassuló növekedés mellett is "kivisz minket a most fenyegető felhős égbolt alól".



Kiemelte: ez azt jelenti, hogy van esély arra, hogy ebben az évben a magyar gazdaság ne csökkenjen, hanem növekedjen, sőt lehetséges - a háborús bizonytalanságot is figyelembe véve -, hogy ebben az évben a magyar gazdaság 4-6 százalék közötti mértékben növekedjen. Ugyanakkor fontos, hogy úgy kell majd gazdaságpolitikát folytatni, hogy közben a legnagyobb felvevőpiacunk, Németország komoly bajoktól szenved - közölte.



Orbán Viktor kitért rá: az EU-val folytatott együttműködés is befolyásolja a magyar gazdasági helyzetet, és most úgy tűnik, hogy az Európai Unióvaló való megállapodás elől minden szakmai akadály elhárult, tudtak tenni olyan javaslatot, amely megfelel az EU igényeinek, a genderkérdésben fennálló véleménykülönbséget pedig elválasztották a pénzektől, "vagy legalábbis tettünk ebbe az irányba egy lépést". Elvileg tehát készen áll minden, hogy megszülessen az együttműködési megállapodás az Unió és Magyarország között, amelyre "mind a két félnek szüksége van" - fogalmazott.



Elmondta: "politikai ellenfeleink" meg akarják ezt akadályozni, az európai baloldal mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Bizottság és Magyarország ne tudjon megállapodni, és "sajnos a magyar baloldal is része ennek az akciónak".



A miniszterelnök arról is beszélt, hogy annak idején sikerült elérni, hogy magyar termőföld magyar kézben maradt, és "ez nem is változik meg".