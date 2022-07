Megműtötték a politikust

Hoppál Péter a kórházból üzent

Mint ismeretes, kedden a parlamentből mentő vitte kórházba Hoppál Pétert, ahol vakbélműtétet hajtottak végre rajta. A Fidesz országgyűlési képviselője most Facebook-oldalán tett közzé helyzetjelentést.



A posztban azt írta, a Parlament orvosi szobájában kétszer vizsgálták meg gyengeség, vízverés, görcsök miatt, először délben, majd délután ötkor újra. Azonnal infúziót kötöttek be neki, majd mentőt hívtak. A kijelölt állami kórház sürgősségijére vitték be, majd ezzel kapcsolatban hozzátette: "igen, nekem is, mint mindenkinek várakozni kellett kora estétől."



A vizsgálatokon kiderült, hogy enyhe tüdőgyulladása van, illetve a hasi panaszait vakbélgyulladás okozta, ezért műteni kellett.



"A műtő foglalt volt, természetesen vártunk, hajnalban került rám a sor, tegnap 3.30-kor toltak ki a sikeres altatásos műtét után" - ismertette a részleteket. Hoppál jelezte: már haza is engednék, ám a tüdőgyulladás miatt még egy-két napot benn kell maradnia. A bejegyzésben hangsúlyozta, hogy "a magyar egészségügyi ellátás mindenkinek kiváló, aki külföldön kipróbálta már ezt, mindenki itthon kezelteti magát, nem véletlen".