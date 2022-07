Környezetvédelem

Palkovics: Magyarországnak van elegendő vize

Magyarországnak van elegendő vize, de nem mindegy, hogy a vízkészlettel hogyan bánunk - emelte ki Palkovics László technológiai és ipari miniszter szombat este Győrben, a Víz, amit akartunk elnevezésű ünnepségen.



A tárcavezető az Insula Magna programot, valamint a Technológiai és Ipari Minisztérium szerkezetét (TIM) bemutató előadásában kiemelte: a Szentendrén és Solymáron kialakult vízellátási gondokat technológiai probléma okozza, nem az, hogy nincs elég víz.



A miniszter a 2021-ben indult Insula Magna programról elmondta: az a felelősségünk, hogy legyen újra víz a Szigetközben és a Csallóközben.



A program jövőképe az, hogy a Szigetköz ökoszisztémája olyan legyen, mint az 1800-as évek elején volt, csak más funkcionalitással - szögezte le.



Kifejtette: a programmal azokat a lehetőségeket is próbálják megmutatni, a vizet miként lehet fenntartható módon használni a sportban, a turizmusban, az innovációban, vagy a kutatásban.



Palkovics László kiemelte, hogy a Szigetköz és a Csallóköz deltája egy "csoda" a világban, a lehetőségeit pedig értelmes módon kell kihasználni.



A programot az Európai Unió és a kormány is támogatja - mondta.



Hozzátette, hogy a szlovák féllel is kiváló az együttműködés, a politikai támogatás "abszolút létezik".



Palkovics László beszélt arról is, hogy a TIM-nek két központi tevékenysége van. Az egyik a technológiához való hozzájárulás, mivel Magyarország egy high-tech ország. Kilenc technológiai platform működik, ezek között szerepel a fenntarthatósági technológiai platform.

A másik központi tevékenység az iparfejlesztés, hiszen nem mindegy, hogy milyen módon fejlődik az ország. Éppen ezért ide tartozik a környezetvédelem és a klímapolitika is - mondta.



Az ünnepségen a TIM részéről Palkovics László együttműködési megállapodást írt alá a Széchenyi István Egyetemmel és a felsőoktatási intézményt működtető Széchenyi István Egyetemért Alapítvánnyal. A dokumentumot az egyetem részéről Filep Bálint elnök, az alapítvány részéről pedig Knáb Erzsébet kuratóriumi elnök látta el kézjegyével.



Palkovics László a dokumentumról elmondta, hogy a TIM minden olyan komoly technológiai ipari céggel, szervezettel köt megállapodást, amely a következő négy évre "rendezi a viszonyokat" és ezek között a modellváltó egyetemek komoly szerepet töltenek be.



Hozzátette, hogy a jövőben a helyi ipar képviselőivel is aláírnak ilyen megállapodást.



Knáb Erzsébet, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke hangsúlyozta, hogy a véneki torkolati műtárgy elkészültével a Mosoni-Duna újra megtelt vízzel, a beruházás a térség szoros összekapcsolódására példa.



Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron megye kormánymegbízottja azt emelte ki, hogy a megyeszékhely számára meghatározó fejlődést jelent a Mosoni-Duna vízszintje, ugyanakkor Magyarország számára még vannak kihívások.



Hozzátette: három, vagy négy műtárggyal az Öreg-Duna medre az ország legnagyobb édesvízi tározója lehetne.