Hőség

Menczer: azon dolgozunk, hogy legalább időszakos jelleggel mindenhol legyen víz Solymáron

Újabb két, nyolcköbméteres autóval töltik a Solymár magasabb részeit ellátó víztározót és a tárolók közötti vízkormányzással is igyekeznek a szakemberek megoldani a település legmagasabb részén élők vízellátást - közölte Menczer Tamás, Pest megye 2. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője pénteken, a Pest megyei településen tartott sajtótájékoztatón.



Menczer Tamás hangsúlyozta: most azon dolgoznak, hogy legalább időszakos jelleggel mindenhol legyen víz a településen.



Kifejtette: a vízkormányzással a település alacsonyabban fekvő részeit ellátó Jókai utcai tározóból átirányítják a vizet a Kerek-hegyet ellátó tározóba, hogy azok, akiknek már három-négy napja nincs vizük, legalább átmenetileg kapjanak. Ezzel egyidejűleg a település alacsonyabban fekvő részein kell vízhiánnyal számolni - jegyezte meg.



Elmondta azt is: csak Solymáron a problémát nem tudják orvosolni, ezért a településsel egy vízhálózaton lévő 10 településen, Ürömön, Pilisborosjenőn, Pilisvörösváron, Pilisszentkereszten, Budakalászon, Pomázon, Szentendrén, Pilisszántón, Pilisszentivánon és Csobánkán is vízkorlátozásra van szükség. Ezért - mint mondta - összehívta az érintett települések polgármestereit, hogy a segítségüket kérje.